В Україні обіцяють збільшити виплати при народженні дитини: коли та скільки отримають батьки





Про це йшлося у "Сніданку з 1+1",



Уряд і монобільшість пропонують встановити такі суми: батькам хочуть платити 50 тисяч гривень при народженні першої дитини; другої - удвічі більше. І при народженні третьої та кожної наступної дитини держава заплатить по 150 тисяч гривень.



Якщо законопроєкт підтримає Верховна Рада, перші виплати в розмірі 50 тисяч грн передбачені вже від 1 січня наступного року.



Нардепи впевнені, що збільшення виплат зможе покращити демографічну ситуацію в Україні. Адже, за прогнозом ООН, до 2100 року населення може скоротитися на 45%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини. Така ініціатива, вважають у Раді, зможе покращити демографічну ситуацію в Україні.Про це йшлося у "Сніданку з 1+1", передає ТСН.Уряд і монобільшість пропонують встановити такі суми: батькам хочуть платити 50 тисяч гривень при народженні першої дитини; другої - удвічі більше. І при народженні третьої та кожної наступної дитини держава заплатить по 150 тисяч гривень.Якщо законопроєкт підтримає Верховна Рада, перші виплати в розмірі 50 тисяч грн передбачені вже від 1 січня наступного року.Нардепи впевнені, що збільшення виплат зможе покращити демографічну ситуацію в Україні. Адже, за прогнозом ООН, до 2100 року населення може скоротитися на 45%.

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