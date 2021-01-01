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В Україні обіцяють збільшити виплати при народженні дитини: коли та скільки отримають батьки

В Україні обіцяють збільшити виплати при народженні дитини: коли та скільки отримають батьки
В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини. Така ініціатива, вважають у Раді, зможе покращити демографічну ситуацію в Україні.

Про це йшлося у "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

Уряд і монобільшість пропонують встановити такі суми: батькам хочуть платити 50 тисяч гривень при народженні першої дитини; другої - удвічі більше. І при народженні третьої та кожної наступної дитини держава заплатить по 150 тисяч гривень.

Якщо законопроєкт підтримає Верховна Рада, перші виплати в розмірі 50 тисяч грн передбачені вже від 1 січня наступного року.

Нардепи впевнені, що збільшення виплат зможе покращити демографічну ситуацію в Україні. Адже, за прогнозом ООН, до 2100 року населення може скоротитися на 45%.


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Теги: Україна, виплати, грошова допомога, народження дитини
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