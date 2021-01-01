Народний депутат вийшов у фінал Олімпійських ігор у Токіо

Жан Беленюк пробився до фіналу Олімпійських ігор-2020 у Токіо.



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У півфінальній сутичці 30-річний депутат Верховної Ради впорався з хорватом Іваном Гуклеком (вага до 87 кг). Підсумковий рахунок зустрічі - 7:1.



У чвертьфіналі Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара. Жан пройшов до півфіналу за рівного рахунку в сутичці, оскільки останнім заробив очко. Перед цим Жан здолав представника Сербії Зураба Датунашвілі.





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