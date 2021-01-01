вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Народний депутат вийшов у фінал Олімпійських ігор у Токіо

Народний депутат вийшов у фінал Олімпійських ігор у Токіо
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк пробився до фіналу Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Про це повідомляє "ТСН".

У півфінальній сутичці 30-річний депутат Верховної Ради впорався з хорватом Іваном Гуклеком (вага до 87 кг). Підсумковий рахунок зустрічі - 7:1.

У чвертьфіналі Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара. Жан пройшов до півфіналу за рівного рахунку в сутичці, оскільки останнім заробив очко. Перед цим Жан здолав представника Сербії Зураба Датунашвілі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олімпійські ігри, нардеп, фінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Сьогодні, 13:57
Народний депутат вийшов у фінал Олімпійських ігор у Токіо
Сьогодні, 13:40
Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина
Сьогодні, 13:33
Ціна на газ в Європі зросла до історичного максимуму: чи подорожчає блакитне паливо для українців
Сьогодні, 13:00
Повідомили, чому відсутня і коли з'явиться гаряча вода в частині Луцька
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
СБУ нейтралізувала «силовий осередок» проросійського ГО, яке контролював нардеп: у ЗМІ назвали ім'я СБУ нейтралізувала «силовий осередок» проросійського ГО, яке контролював нардеп: у ЗМІ назвали ім'я
02 серпень, 17:59
Український плавець здобув «срібло» на Олімпійський іграх у Токіо Український плавець здобув «срібло» на Олімпійський іграх у Токіо
01 серпень, 10:48
Український плавець встановив олімпійський рекорд та вийшов у фінал змагань Український плавець встановив олімпійський рекорд та вийшов у фінал змагань
27 липень, 16:05
Фінал «Євробачення-2021»: порядок виступів, як голосувати, де дивитися Фінал «Євробачення-2021»: порядок виступів, як голосувати, де дивитися
22 травень, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Сьогодні, 13:57
 0
Народний депутат вийшов у фінал Олімпійських ігор у Токіо
Сьогодні, 13:40
 0
Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина
Сьогодні, 13:33
 0
Ціна на газ в Європі зросла до історичного максимуму: чи подорожчає блакитне паливо для українців
Сьогодні, 13:00
 0
Повідомили, чому відсутня і коли з'явиться гаряча вода в частині Луцька
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8