За скільки у Луцьку можна зняти хорошу квартиру та як не потрапити у тенета шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
За кілька тижнів сотні першокурсників приїдуть на навчання до Луцька. Й левова частка шукатиме житло: одним підійде гуртожиток, а інші захочуть жити в окремій орендованій квартирі.
За скільки у Луцьку можна зняти апартаменти – у сюжеті 12 каналу.
У Луцьку вдосталь і новобудов, і будинків-старожилів. Саме це й потрібно студентам, адже напередодні нового навчального року тільки й клопоту – знайти житло. Але ціни на ринку нерухомості ростуть.
Вигідний варіант знайти не так просто, діляться студенти. Адже жити хочеться в комфорті і не за всі гроші. Новину про подорожчання молодь, що підшуковує варіанти, вже знає. До слова, підскочили ціни через значне зростання вартості будівельно-монтажних робіт.
Квартири у Луцьку направду не з дешевих, а надто – ближче до осені, підтверджують рієлтори. Однокімнатна з такими собі умовами обійдеться щонайменше у 4 тисячі гривень плюс комунальні послуги.
“З приходом осені, з новим навчальним роком, дійсно квартири зростають в ціні, але це зростає такий сегмент більш бюджетний, тобто це 4,5 тисячі гривень”, – ділиться директор агентства ВМБ “Нерухомість” Ростислав Ганейчук.
За хороший косметичний ремонт готуйтеся викласти з кишені від 6 тисяч гривень. Однак через те, що при оренді заплатити потрібно відразу за два місяці, а окремо за рієлторські послуги, студенти рідко звертаються за допомогою, каже директор агентства нерухомості Ростислав Ганейчук. В більшості випадків молодь помешкання шукає самотужки на сайтах. Втім, там дуже легко потрапити в тенета шахраїв. Аби вас не обдурили, слід пам’ятати основне.
“В жодному разі при оренді житла не має бути передоплат, тобто ріелтори, які працюють чесно, вони беруть оплату по факту поселення людей”, – каже Ростислав Ганейчук.
Найбільш розповсюджена схема серед квартирних шахраїв: переконати вас у тому, що попит на житло шалений, але прихильність вибороли саме ви, а після цього просять заплатити завдаток.
Окрім того, завжди запитуйте у господарів документи права власності на квартиру. Бо навіть якщо вас вже привели на оглядини, вона може бути орендована, до прикладу, на добу. І вже наступного дня ви можете опинитися на вулиці, та ще й з порожніми кишенями.
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За скільки у Луцьку можна зняти апартаменти – у сюжеті 12 каналу.
У Луцьку вдосталь і новобудов, і будинків-старожилів. Саме це й потрібно студентам, адже напередодні нового навчального року тільки й клопоту – знайти житло. Але ціни на ринку нерухомості ростуть.
Вигідний варіант знайти не так просто, діляться студенти. Адже жити хочеться в комфорті і не за всі гроші. Новину про подорожчання молодь, що підшуковує варіанти, вже знає. До слова, підскочили ціни через значне зростання вартості будівельно-монтажних робіт.
Квартири у Луцьку направду не з дешевих, а надто – ближче до осені, підтверджують рієлтори. Однокімнатна з такими собі умовами обійдеться щонайменше у 4 тисячі гривень плюс комунальні послуги.
“З приходом осені, з новим навчальним роком, дійсно квартири зростають в ціні, але це зростає такий сегмент більш бюджетний, тобто це 4,5 тисячі гривень”, – ділиться директор агентства ВМБ “Нерухомість” Ростислав Ганейчук.
За хороший косметичний ремонт готуйтеся викласти з кишені від 6 тисяч гривень. Однак через те, що при оренді заплатити потрібно відразу за два місяці, а окремо за рієлторські послуги, студенти рідко звертаються за допомогою, каже директор агентства нерухомості Ростислав Ганейчук. В більшості випадків молодь помешкання шукає самотужки на сайтах. Втім, там дуже легко потрапити в тенета шахраїв. Аби вас не обдурили, слід пам’ятати основне.
“В жодному разі при оренді житла не має бути передоплат, тобто ріелтори, які працюють чесно, вони беруть оплату по факту поселення людей”, – каже Ростислав Ганейчук.
Найбільш розповсюджена схема серед квартирних шахраїв: переконати вас у тому, що попит на житло шалений, але прихильність вибороли саме ви, а після цього просять заплатити завдаток.
Окрім того, завжди запитуйте у господарів документи права власності на квартиру. Бо навіть якщо вас вже привели на оглядини, вона може бути орендована, до прикладу, на добу. І вже наступного дня ви можете опинитися на вулиці, та ще й з порожніми кишенями.
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