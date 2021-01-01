вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Усі держпослуги в Україні переведуть в електронну форму: що треба знати

Усі держпослуги в Україні переведуть в електронну форму: що треба знати
Глава держави Володимир Зеленський підписав Закон №1689-ІХ "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", прийнятий депутатами українського парламенту 15 липня. Таким чином в Україні буде скасований "паперовий режим" на державному і соціальному рівнях. Про це пише "Обозреватель".

Відтепер в Україні вводяться нові терміни: "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів" та інші терміни, пов'язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.

Які переваги нового Закону:

буде спрощена процедура подачі заяви на реєстрацію шлюбу, нової юридичної особи, черги в дитячий сад;

стане простіше отримати довідку з місця проходження служби, навчання, призначення пенсії, субсидій та інших соціально значущих виписок;

отримання ряду електронних послуг і документів можна буде отримувати безпосередньо, без залучення співробітників державних органів;

на одну електронну заяву можна буде отримати відразу кілька запитуваних послуг та документів.

Крім того, прийнятий норматив скасує необхідність для громадян надавати в державні органи ті дані про себе, які вже внесені до електронного реєстру.

У Зеленського зазначили, що прийняття цього Закону викликана позитивною динамікою в період "тестового періоду". З 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал і додаток Дія скористалися понад 570 тисяч українських громадян. Це стало приводом надалі врегулювати використання даної системою і закріпити її на рівні законодавства. Вже через три дні після підписання документа главою держави, він набере чинності.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: держпослуги, електронна форма, закон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині стартує сезон полювання на пернатих
Сьогодні, 19:21
Повідомили, як будуть карати за продаж ліків дітям
Сьогодні, 19:00
Усі держпослуги в Україні переведуть в електронну форму: що треба знати
Сьогодні, 18:40
Ніби руку трамвай переїхав: у волинянки після здачі крові з'явилися величезні гематоми
Сьогодні, 18:19
У Кропивницькому водій влетів в яму і позбувся ока і зубів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:02
Схожі новини
Повідомили, як будуть карати за продаж ліків дітям Повідомили, як будуть карати за продаж ліків дітям
Сьогодні, 19:00
Не доведеться стояти в чергах: з'явилися нові пільги для людей з інвалідністю Не доведеться стояти в чергах: з'явилися нові пільги для людей з інвалідністю
03 серпень, 23:19
Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет
25 липень, 17:40
В Україні прийняли закон, що забороняє топити тварин і тримати собак на короткому ланцюгу В Україні прийняли закон, що забороняє топити тварин і тримати собак на короткому ланцюгу
15 липень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У Кафедральному костелі в Луцьку виступить італійський органіст
Сьогодні, 19:44
 0
Завтра, 7 серпня, відкриють міст на дорозі Луцьк-Львів: кому дозволять проїзд. ВІДЕО
Сьогодні, 19:25
 0
На Волині стартує сезон полювання на пернатих
Сьогодні, 19:21
 0
Повідомили, як будуть карати за продаж ліків дітям
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8