Усі держпослуги в Україні переведуть в електронну форму: що треба знати
Сьогодні, 18:40
Глава держави Володимир Зеленський підписав Закон №1689-ІХ "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", прийнятий депутатами українського парламенту 15 липня. Таким чином в Україні буде скасований "паперовий режим" на державному і соціальному рівнях. Про це пише "Обозреватель".
Відтепер в Україні вводяться нові терміни: "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів" та інші терміни, пов'язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.
Які переваги нового Закону:
буде спрощена процедура подачі заяви на реєстрацію шлюбу, нової юридичної особи, черги в дитячий сад;
стане простіше отримати довідку з місця проходження служби, навчання, призначення пенсії, субсидій та інших соціально значущих виписок;
отримання ряду електронних послуг і документів можна буде отримувати безпосередньо, без залучення співробітників державних органів;
на одну електронну заяву можна буде отримати відразу кілька запитуваних послуг та документів.
Крім того, прийнятий норматив скасує необхідність для громадян надавати в державні органи ті дані про себе, які вже внесені до електронного реєстру.
У Зеленського зазначили, що прийняття цього Закону викликана позитивною динамікою в період "тестового періоду". З 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал і додаток Дія скористалися понад 570 тисяч українських громадян. Це стало приводом надалі врегулювати використання даної системою і закріпити її на рівні законодавства. Вже через три дні після підписання документа главою держави, він набере чинності.
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Відтепер в Україні вводяться нові терміни: "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів" та інші терміни, пов'язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.
Які переваги нового Закону:
буде спрощена процедура подачі заяви на реєстрацію шлюбу, нової юридичної особи, черги в дитячий сад;
стане простіше отримати довідку з місця проходження служби, навчання, призначення пенсії, субсидій та інших соціально значущих виписок;
отримання ряду електронних послуг і документів можна буде отримувати безпосередньо, без залучення співробітників державних органів;
на одну електронну заяву можна буде отримати відразу кілька запитуваних послуг та документів.
Крім того, прийнятий норматив скасує необхідність для громадян надавати в державні органи ті дані про себе, які вже внесені до електронного реєстру.
У Зеленського зазначили, що прийняття цього Закону викликана позитивною динамікою в період "тестового періоду". З 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал і додаток Дія скористалися понад 570 тисяч українських громадян. Це стало приводом надалі врегулювати використання даної системою і закріпити її на рівні законодавства. Вже через три дні після підписання документа главою держави, він набере чинності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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