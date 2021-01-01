Усі держпослуги в Україні переведуть в електронну форму: що треба знати

Володимир Зеленський підписав Закон №1689-ІХ "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", прийнятий депутатами українського парламенту 15 липня. Таким чином в Україні буде скасований "паперовий режим" на державному і соціальному рівнях. Про це пише



Відтепер в Україні вводяться нові терміни: "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів" та інші терміни, пов'язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.



Які переваги нового Закону:



буде спрощена процедура подачі заяви на реєстрацію шлюбу, нової юридичної особи, черги в дитячий сад;



стане простіше отримати довідку з місця проходження служби, навчання, призначення пенсії, субсидій та інших соціально значущих виписок;



отримання ряду електронних послуг і документів можна буде отримувати безпосередньо, без залучення співробітників державних органів;



на одну електронну заяву можна буде отримати відразу кілька запитуваних послуг та документів.



Крім того, прийнятий норматив скасує необхідність для громадян надавати в державні органи ті дані про себе, які вже внесені до електронного реєстру.



У Зеленського зазначили, що прийняття цього Закону викликана позитивною динамікою в період "тестового періоду". З 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал і додаток Дія скористалися понад 570 тисяч українських громадян. Це стало приводом надалі врегулювати використання даної системою і закріпити її на рівні законодавства. Вже через три дні після підписання документа главою держави, він набере чинності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава державипідписав Закон №1689-ІХ "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", прийнятий депутатами українського парламенту 15 липня. Таким чином в Україні буде скасований "паперовий режим" на державному і соціальному рівнях. Про це пише "Обозреватель". Відтепер в Україні вводяться нові терміни: "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів" та інші терміни, пов'язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.Які переваги нового Закону:буде спрощена процедура подачі заяви на реєстрацію шлюбу, нової юридичної особи, черги в дитячий сад;стане простіше отримати довідку з місця проходження служби, навчання, призначення пенсії, субсидій та інших соціально значущих виписок;отримання ряду електронних послуг і документів можна буде отримувати безпосередньо, без залучення співробітників державних органів;на одну електронну заяву можна буде отримати відразу кілька запитуваних послуг та документів.Крім того, прийнятий норматив скасує необхідність для громадян надавати в державні органи ті дані про себе, які вже внесені до електронного реєстру.У Зеленського зазначили, що прийняття цього Закону викликана позитивною динамікою в період "тестового періоду". З 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал і додаток Дія скористалися понад 570 тисяч українських громадян. Це стало приводом надалі врегулювати використання даної системою і закріпити її на рівні законодавства. Вже через три дні після підписання документа главою держави, він набере чинності.

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