Луцька тренерка спрямовуватиме гроші за абонементи на боротьбу з раком
Сьогодні, 12:34
Тренуючись у луцькому спортзалі, кожен може зайнятися благодійністю. Таку ініціативу пропонує тренерка фітнес-клубу «АтлетіКо» Ольга Пелих.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Фонду боротьби з раком.
Щомісяця вона має намір спрямовувати на потреби Фонду боротьби з раком кошти, сплачені за місячний абонемент одним з її підопічних. Кожен, хто займатиметься під її керівництвом, сам зможе вирішити, хоче він стати благодійником чи ні.
ФК «АтлетіКо», у якому тренує Ольга Пелих, розташований у ТЦ «Варшавський».
Телефон Ольги: 050 28 30 810.
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Про це йдеться на Facebook-сторінці Фонду боротьби з раком.
Щомісяця вона має намір спрямовувати на потреби Фонду боротьби з раком кошти, сплачені за місячний абонемент одним з її підопічних. Кожен, хто займатиметься під її керівництвом, сам зможе вирішити, хоче він стати благодійником чи ні.
ФК «АтлетіКо», у якому тренує Ольга Пелих, розташований у ТЦ «Варшавський».
Телефон Ольги: 050 28 30 810.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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