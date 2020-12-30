Луцька тренерка спрямовуватиме гроші за абонементи на боротьбу з раком

Ольга Пелих.



Про це йдеться на



Щомісяця вона має намір спрямовувати на потреби Фонду боротьби з раком кошти, сплачені за місячний абонемент одним з її підопічних. Кожен, хто займатиметься під її керівництвом, сам зможе вирішити, хоче він стати благодійником чи ні.



ФК «АтлетіКо», у якому тренує Ольга Пелих, розташований у ТЦ «Варшавський».



Телефон Ольги: 050 28 30 810.

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