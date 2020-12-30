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Луцька тренерка спрямовуватиме гроші за абонементи на боротьбу з раком

Луцька тренерка спрямовуватиме гроші за абонементи на боротьбу з раком
Тренуючись у луцькому спортзалі, кожен може зайнятися благодійністю. Таку ініціативу пропонує тренерка фітнес-клубу «АтлетіКо» Ольга Пелих.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Фонду боротьби з раком.

Щомісяця вона має намір спрямовувати на потреби Фонду боротьби з раком кошти, сплачені за місячний абонемент одним з її підопічних. Кожен, хто займатиметься під її керівництвом, сам зможе вирішити, хоче він стати благодійником чи ні.

ФК «АтлетіКо», у якому тренує Ольга Пелих, розташований у ТЦ «Варшавський».

Телефон Ольги: 050 28 30 810.

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Теги: рак, абонемент, благодійність, Луцьк, спортзал, фітнес-тренер, Ольга Пелих
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