У волинському університеті викладатиме професор зі США

Радa міжнародних обмінів науковцями (CIES) у Вашингтоні виділила фінансування на перебування і викладання науковця з США у Луцькому національному технічному університеті.21 липня було затверджено проектну пропозицію програми спеціаліста Фулбрайта (The Fulbright Specialist Program) Fulbright Ukraine «Scientific management and innovative projects», - йдеться на сайті "політеху".Відтепер викладачі та студенти Луцького НТУ матимуть можливість долучитись до наступних заходів за участю спеціаліста Фулбрайта:-читання лекцій для студентів та аспірантів;-участі в наукових програмах та конференціях;-проведення консультацій з питань адміністрування освіти для керівників та адміністраторів вищих навчальних закладів;-проведення семінарів та практикумів;-розробки навчальних планів/навчальних матеріалів;-проведення програм, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів.Автором конкурсної заявки є заступник декана ФММТ, доцент кафедри матеріалознавства Наталія Імбірович. Вітаємо факультет митної справи, матеріалів та технологій і кафедру матеріалознавства ЛНТУ, які виграли проект фінансування на перебування науковця з Сполучених Штатів Америки! Завдяки його реалізації, студенти та аспіранти факультету отримають унікальну можливість слухати лекції та брати участь у тренінгах запрошеного американського фахівця.