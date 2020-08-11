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У волинському університеті викладатиме професор зі США

У волинському університеті викладатиме професор зі США
Радa міжнародних обмінів науковцями (CIES) у Вашингтоні виділила фінансування на перебування і викладання науковця з США у Луцькому національному технічному університеті.

21 липня було затверджено проектну пропозицію програми спеціаліста Фулбрайта (The Fulbright Specialist Program) Fulbright Ukraine «Scientific management and innovative projects», - йдеться на сайті "політеху".

Відтепер викладачі та студенти Луцького НТУ матимуть можливість долучитись до наступних заходів за участю спеціаліста Фулбрайта:

-читання лекцій для студентів та аспірантів;

-участі в наукових програмах та конференціях;

-проведення консультацій з питань адміністрування освіти для керівників та адміністраторів вищих навчальних закладів;

-проведення семінарів та практикумів;

-розробки навчальних планів/навчальних матеріалів;

-проведення програм, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів.

Автором конкурсної заявки є заступник декана ФММТ, доцент кафедри матеріалознавства Наталія Імбірович. Вітаємо факультет митної справи, матеріалів та технологій і кафедру матеріалознавства ЛНТУ, які виграли проект фінансування на перебування науковця з Сполучених Штатів Америки! Завдяки його реалізації, студенти та аспіранти факультету отримають унікальну можливість слухати лекції та брати участь у тренінгах запрошеного американського фахівця.

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Теги: ЛНТУ, освіта
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