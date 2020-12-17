«Нафтогаз» запропонував клієнтам новий тариф для оплати блакитного палива взимку: ціна і умови





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Так, перейшовши на новий тариф клієнти матимуть можливість сплачувати за газ рівномірними частинами щомісяця протягом опалювального сезону. Діятиме новий тарифний план "Комфортний Сезон" у період від 1 жовтня 2021 року і до 30 квітня 2022 року. А до жовтня українці, які під'єдналися до "Нафтогазу", будуть обслуговуватися у річному тарифному плані "Фіксований".



Зазначається, що ціна на газ у "Комфортному Сезоні" буде встановлено на рівні 7,96 грн/куб. м із ПДВ без вартості розподілу (доставки). У компанії запевняють, що ця вартість зафіксована на увесь опалювальний сезон. Тобто не змінюватиметься до кінця квітня 2022 року.

Водночас, у компанії пояснили, що загальна сума до сплати у новому тарифному плані визначається під час підключення клієнта ― відповідно до об’єму газу, який мешканці конкретного домогосподарства у середньому споживають протягом опалювального сезону). Протягом семи місяців клієнт платить рівномірними частинами, а саме ― 1/7 від вартості зарезервованого об’єму газу.



"Необхідний об’єм газу на опалювальний сезон розраховується з огляду на історичні дані про використання газу конкретним клієнтом та відповідно до його типу споживання, серед яких: тип "Приготування їжі" (50 – 200 м3 газу на місяць), тип "Приготування їжі та підігрів води" (150 – 500 м3 газу на місяць), а також тип "Опалення" (800 – 20 000 м3 газу на місяць)". - сказано у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Клієнти "Нафтогаз України" від сьогоднішнього дня, 9 серпня, можуть підключити новий тарифний план "Комфортний сезон", який дозволить взимку оплачувати блакитне паливо рівними частинами. Утім, окремо розраховується тариф за транспортування газу.Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".Так, перейшовши на новий тариф клієнти матимуть можливість сплачувати за газ рівномірними частинами щомісяця протягом опалювального сезону. Діятиме новий тарифний план "Комфортний Сезон" у період від 1 жовтня 2021 року і до 30 квітня 2022 року. А до жовтня українці, які під'єдналися до "Нафтогазу", будуть обслуговуватися у річному тарифному плані "Фіксований".Зазначається, що ціна на газ у "Комфортному Сезоні" буде встановлено на рівні 7,96 грн/куб. м із ПДВ без вартості розподілу (доставки). У компанії запевняють, що ця вартість зафіксована на увесь опалювальний сезон. Тобто не змінюватиметься до кінця квітня 2022 року.Водночас, у компанії пояснили, що загальна сума до сплати у новому тарифному плані визначається під час підключення клієнта ― відповідно до об’єму газу, який мешканці конкретного домогосподарства у середньому споживають протягом опалювального сезону). Протягом семи місяців клієнт платить рівномірними частинами, а саме ― 1/7 від вартості зарезервованого об’єму газу."Необхідний об’єм газу на опалювальний сезон розраховується з огляду на історичні дані про використання газу конкретним клієнтом та відповідно до його типу споживання, серед яких: тип "Приготування їжі" (50 – 200 м3 газу на місяць), тип "Приготування їжі та підігрів води" (150 – 500 м3 газу на місяць), а також тип "Опалення" (800 – 20 000 м3 газу на місяць)". - сказано у повідомленні.

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