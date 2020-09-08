Кварцяний порадив Реброву не очолювати збірну, а заробити грошей в ОАЕ. ВІДЕО
10 серпень, 23:32
Член виконкому УАФ Віталій Кварцяний вважає, що Сергію Реброву не слід кидати «Аль-Айн» заради запрошення збірної України.
Про це відомий волинський тренер Віталій Кварцяний разом із іншими членами УАФ розповів для СпортАрени.
«Ми в хороших стосунках з Ребровим. Тренував Динамо, був хорошим футболістом. Нащо йому зараз розривати контракт з Еміратами? Потренував би, заробив копійку, набрався досвіду. Його однаково б запросили рано чи пізно, бо фахівець хороший. І тоді збірна, навіщо зараз в такому авралі? Йому скільки, 48? (насправді 47 – прим. ред.).
Ще років 3-5 щось би вирішував з арабами, а потім би повернувся молодий, бадьорий у збірну на 10 років з перспективою. А зараз щось не вийде і що буде? Араби самолюбні, не візьмуть назад. А у нас швидко з негативом до людей. Раз плюнув – і ти вже в негативі. А до хорошого довго треба йти. Вважаю, це помилка», – заявив Кварцяний у коментарі SportArena.
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Про це відомий волинський тренер Віталій Кварцяний разом із іншими членами УАФ розповів для СпортАрени.
«Ми в хороших стосунках з Ребровим. Тренував Динамо, був хорошим футболістом. Нащо йому зараз розривати контракт з Еміратами? Потренував би, заробив копійку, набрався досвіду. Його однаково б запросили рано чи пізно, бо фахівець хороший. І тоді збірна, навіщо зараз в такому авралі? Йому скільки, 48? (насправді 47 – прим. ред.).
Ще років 3-5 щось би вирішував з арабами, а потім би повернувся молодий, бадьорий у збірну на 10 років з перспективою. А зараз щось не вийде і що буде? Араби самолюбні, не візьмуть назад. А у нас швидко з негативом до людей. Раз плюнув – і ти вже в негативі. А до хорошого довго треба йти. Вважаю, це помилка», – заявив Кварцяний у коментарі SportArena.
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