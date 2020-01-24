У Гірці Полонці обікрали школу





Про крадіжку в одному із навчальних закладів села Гірка Полонка до поліції повідомив директор. Під час ремонтних робіт зловмисник, шляхом вільного доступу, викрав 4 секції батарей опалення, чим спричинив закладу матеріальну шкоду.



Співробітники Луцького районного управлінням поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель села Гірка Полонка.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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