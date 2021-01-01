На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків. ПРОГРАМА ЗАХОДУ





Про це



Місце проведення: село Світязь, центральний пляж (біля бунгало «Nester-House». Відбудеться 15 серпня. Початок фестивалю – о 18:00.



В програмі заходу: частування смаколиками, фотосесія, виступи аматорських колективів та окремих виконавців Шацької громади, ігри, конкурси.



Розважатиме гостей фестивалю Сергій Скулинець, заслужений артист естрадного мистецтва України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На центральному пляжі у селі Світязь на вихідних відбудеться ІІІ фестиваль пончика.Про це повідомляють на сайті Шацької селищної ради.Місце проведення: село Світязь, центральний пляж (біля бунгало «Nester-House». Відбудеться 15 серпня. Початок фестивалю – о 18:00.В програмі заходу: частування смаколиками, фотосесія, виступи аматорських колективів та окремих виконавців Шацької громади, ігри, конкурси.Розважатиме гостей фестивалю, заслужений артист естрадного мистецтва України.

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