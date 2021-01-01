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На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків. ПРОГРАМА ЗАХОДУ

На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків. ПРОГРАМА ЗАХОДУ
На центральному пляжі у селі Світязь на вихідних відбудеться ІІІ фестиваль пончика.

Про це повідомляють на сайті Шацької селищної ради.

Місце проведення: село Світязь, центральний пляж (біля бунгало «Nester-House». Відбудеться 15 серпня. Початок фестивалю – о 18:00.

В програмі заходу: частування смаколиками, фотосесія, виступи аматорських колективів та окремих виконавців Шацької громади, ігри, конкурси.

Розважатиме гостей фестивалю Сергій Скулинець, заслужений артист естрадного мистецтва України.

На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків. ПРОГРАМА ЗАХОДУ

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Теги: фестиваль пончиків, Світязь
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