Затримали злодія, який у Луцьку пограбував чоловіка ромської національності





Про це Інформаційному Агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.







Трохи хильнули, розговорились, чоловік обмовився про готівку та дав потримати барсетку одному із зловмисників. А той з набитою грішми сумкою кинувся навтьоки.



Відео цієї бійки зафільмували очевидці.



За “гарячими слідами” правоохоронці розшукали крадія. Чоловік раніше судимий.



Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій): "Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.



За таке правопорушення передбачено позбавлення волі терміном від трьох до семи років.



Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід підозрюваному: 60 діб під вартою без права внесення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні вранці затримали грабіжника, який викрав 40 тисяч гривень у чоловіка ромської національності.Про це Інформаційному Агенствустало відомо з власних джерел. Трапилося це вчора, 10 серпня, на вулиці Рівненській У Луцьку. 40 тисяч гривень чоловік позичив під відсотки. І з цими грішми він вирішив випити пива. Біля пивного кіоску потерпілий і познайомився з викрадачами.Трохи хильнули, розговорились, чоловік обмовився про готівку та дав потримати барсетку одному із зловмисників. А той з набитою грішми сумкою кинувся навтьоки.Відео цієї бійки зафільмували очевидці.За “гарячими слідами” правоохоронці розшукали крадія. Чоловік раніше судимий.Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій): "Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.За таке правопорушення передбачено позбавлення волі терміном від трьох до семи років.Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід підозрюваному: 60 діб під вартою без права внесення застави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію