Затримали злодія, який у Луцьку пограбував чоловіка ромської національності
Сьогодні, 21:48
У Луцьку сьогодні вранці затримали грабіжника, який викрав 40 тисяч гривень у чоловіка ромської національності.
Про це Інформаційному Агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трапилося це вчора, 10 серпня, на вулиці Рівненській У Луцьку. 40 тисяч гривень чоловік позичив під відсотки. І з цими грішми він вирішив випити пива. Біля пивного кіоску потерпілий і познайомився з викрадачами.
Трохи хильнули, розговорились, чоловік обмовився про готівку та дав потримати барсетку одному із зловмисників. А той з набитою грішми сумкою кинувся навтьоки.
Відео цієї бійки зафільмували очевидці.
За “гарячими слідами” правоохоронці розшукали крадія. Чоловік раніше судимий.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій): "Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.
За таке правопорушення передбачено позбавлення волі терміном від трьох до семи років.
Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід підозрюваному: 60 діб під вартою без права внесення застави.
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Про це Інформаційному Агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трапилося це вчора, 10 серпня, на вулиці Рівненській У Луцьку. 40 тисяч гривень чоловік позичив під відсотки. І з цими грішми він вирішив випити пива. Біля пивного кіоску потерпілий і познайомився з викрадачами.
Трохи хильнули, розговорились, чоловік обмовився про готівку та дав потримати барсетку одному із зловмисників. А той з набитою грішми сумкою кинувся навтьоки.
Відео цієї бійки зафільмували очевидці.
За “гарячими слідами” правоохоронці розшукали крадія. Чоловік раніше судимий.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій): "Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.
За таке правопорушення передбачено позбавлення волі терміном від трьох до семи років.
Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід підозрюваному: 60 діб під вартою без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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