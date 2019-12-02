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Затримали злодія, який у Луцьку пограбував чоловіка ромської національності

Затримали злодія, який у Луцьку пограбував чоловіка ромської національності
У Луцьку сьогодні вранці затримали грабіжника, який викрав 40 тисяч гривень у чоловіка ромської національності.

Про це Інформаційному Агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Трапилося це вчора, 10 серпня, на вулиці Рівненській У Луцьку. 40 тисяч гривень чоловік позичив під відсотки. І з цими грішми він вирішив випити пива. Біля пивного кіоску потерпілий і познайомився з викрадачами.

Трохи хильнули, розговорились, чоловік обмовився про готівку та дав потримати барсетку одному із зловмисників. А той з набитою грішми сумкою кинувся навтьоки.

Відео цієї бійки зафільмували очевидці.

За “гарячими слідами” правоохоронці розшукали крадія. Чоловік раніше судимий.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій): "Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

За таке правопорушення передбачено позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід підозрюваному: 60 діб під вартою без права внесення застави.

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Теги: затримали злодія, 40 тисяч гривень, Луцьк
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