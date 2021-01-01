Головний освітянин Луцька назвав причину вкрай низьких результатів ЗНО-2021

Віталій Бондар заявив, що завдання на зовнішньому незалежному оцінюванні цього року виходили за рамки навчальної програми середніх освітніх навчальних закладів. На його думку, це могло стати основною причиною вкрай низьких результатів ЗНО.



Про це Віталій Бондар розповів в інтерв'ю



«Потрібно визнати, що невідповідність програмного матеріалу могла вплинути на результати.Є методична служба, яка буде розбирати, які помилки були допущені загалом, в чому причина тих помилок. Але я вважаю, що найбільша проблема, це невідповідність програми ЗНО програмам закладів загальної середньої освіти», – заявив Віталій Бондар.



Головний освітянин зазначив, що стикаючись із завданнями зовнішнього незалежного оцінювання, звертав увагу, що у програмному матеріалі немає того, що передбачено у ЗНО. За його словами, інші педагоги також звертають на це увагу. Вони повідомляють, що учні на 100% засвоюють програмний матеріал, однак, на зовнішньому незалежному оцінюванні здобуваюь низькі результати.



«Тому щодо ЗНО є різні моменти, але саме в цьому році ситуація особливо критична. Адже ЗНО з історії не здав кожен десятий учень, якщо я не помиляюся. Але ЗНО, як метод оцінювання, нівелює випадки корупційної складової при вступі у вищі навчальні заклади. Тому сьогодні діти із розумом, знаннями та працелюбністю йдуть навчатися у ті заклади освіти, які є омріяними для них», – підсумував Віталій Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту освіти Луцької міської радизаявив, що завдання на зовнішньому незалежному оцінюванні цього року виходили за рамки навчальної програми середніх освітніх навчальних закладів. На його думку, це могло стати основною причиною вкрай низьких результатів ЗНО.Про це Віталій Бондар розповів в інтерв'ю ІА Конкурент «Потрібно визнати, що невідповідність програмного матеріалу могла вплинути на результати.Є методична служба, яка буде розбирати, які помилки були допущені загалом, в чому причина тих помилок. Але я вважаю, що найбільша проблема, це невідповідність програми ЗНО програмам закладів загальної середньої освіти», – заявив Віталій Бондар.Головний освітянин зазначив, що стикаючись із завданнями зовнішнього незалежного оцінювання, звертав увагу, що у програмному матеріалі немає того, що передбачено у ЗНО. За його словами, інші педагоги також звертають на це увагу. Вони повідомляють, що учні на 100% засвоюють програмний матеріал, однак, на зовнішньому незалежному оцінюванні здобуваюь низькі результати.«Тому щодо ЗНО є різні моменти, але саме в цьому році ситуація особливо критична. Адже ЗНО з історії не здав кожен десятий учень, якщо я не помиляюся. Але ЗНО, як метод оцінювання, нівелює випадки корупційної складової при вступі у вищі навчальні заклади. Тому сьогодні діти із розумом, знаннями та працелюбністю йдуть навчатися у ті заклади освіти, які є омріяними для них», – підсумував Віталій Бондар.

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