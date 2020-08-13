Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія
Сьогодні, 12:06
На Маковія, яке відзначають 14 серпня, та на найближчу неділю обіцяють сонячну й непекучу погоду.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
Також вона повідомила прогноз погоди на найближчі дні. За її словами, завтра, 13 серпня, очікується чудова погода, протягом дня +24+29 градусів.
Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.
У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26, +27 градусів.
Однак вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
Також вона повідомила прогноз погоди на найближчі дні. За її словами, завтра, 13 серпня, очікується чудова погода, протягом дня +24+29 градусів.
Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.
У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26, +27 градусів.
Однак вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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