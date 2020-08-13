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Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія

Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія
На Маковія, яке відзначають 14 серпня, та на найближчу неділю обіцяють сонячну й непекучу погоду.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

Також вона повідомила прогноз погоди на найближчі дні. За її словами, завтра, 13 серпня, очікується чудова погода, протягом дня +24+29 градусів.

Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.

У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26, +27 градусів.

Однак вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів.

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Теги: погода, Маковія, Україна
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