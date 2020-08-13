Синоптик розповіла, якою буде погода на Маковія

На Маковія, яке відзначають 14 серпня, та на найближчу неділю обіцяють сонячну й непекучу погоду.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптикТакож вона повідомила прогноз погоди на найближчі дні. За її словами, завтра, 13 серпня, очікується чудова погода, протягом дня +24+29 градусів.Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26, +27 градусів.Однак вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів.