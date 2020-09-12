На Вінничині фермери виростили яблука з тризубами. ВІДЕО





Урожаї невеликі, тому вирішили разом із дружиною приваблювати клієнтів креативом, - пише газета



Коли плоди почали дозрівати, наліпили на них наклейки-трафарети у формі тризуба. Перший раз не вийшло, бо яблука наливалися, а наклейки залишалися і псували фрукт. Тому вдруге замовили наклейки з матеріалу, який розтягується, — тепер яблука дозрівають разом із наклейкою. За патріотичними фруктами вже стоїть черга — їх спеціально замовляють на фруктові композиції та подарунки до свята.



«Цього року Україна святкує 30-річницю Незалежності. Тому вирішили зробити наліпки у формі тризуба, вже отримали на фрукти гарне замовлення, — розповідає дружина фермера Надія Гладько. — Для того, щоб отримати зображення, на фрукт наклеюємо наліпки, коли плоди ще не мають рум’яних боків. Наліпка залишається на яблуці кілька днів, якраз у той період, коли воно «засмагає». Потім її можна наклеїти на інший фрукт, якщо зіпсована — викидаємо. Найкраще для нанесення трафаретів підходять червонобокі сорти — такі сорти, як Хоней Крісп, Чемпіон чи Лігол. Людям наші яблука дуже подобаються, особливо дітям. Домашні і соковиті набагато корисніші, аніж заморські банани та апельсини».



Господарі саду не вперше експериментують з наліпками, раніше на яблука вони наносили трафарети у формі «смайликів» чи з надписом «I love you».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Диво-фрукт з українським тризубом виростив фермер із Вінниччини Олег Гладько. Під яблунями він має 40 гектарів землі недалеко від обласного центру.Урожаї невеликі, тому вирішили разом із дружиною приваблювати клієнтів креативом, - пише газета "День" Коли плоди почали дозрівати, наліпили на них наклейки-трафарети у формі тризуба. Перший раз не вийшло, бо яблука наливалися, а наклейки залишалися і псували фрукт. Тому вдруге замовили наклейки з матеріалу, який розтягується, — тепер яблука дозрівають разом із наклейкою. За патріотичними фруктами вже стоїть черга — їх спеціально замовляють на фруктові композиції та подарунки до свята.«Цього року Україна святкує 30-річницю Незалежності. Тому вирішили зробити наліпки у формі тризуба, вже отримали на фрукти гарне замовлення, — розповідає дружина фермера Надія Гладько. — Для того, щоб отримати зображення, на фрукт наклеюємо наліпки, коли плоди ще не мають рум’яних боків. Наліпка залишається на яблуці кілька днів, якраз у той період, коли воно «засмагає». Потім її можна наклеїти на інший фрукт, якщо зіпсована — викидаємо. Найкраще для нанесення трафаретів підходять червонобокі сорти — такі сорти, як Хоней Крісп, Чемпіон чи Лігол. Людям наші яблука дуже подобаються, особливо дітям. Домашні і соковиті набагато корисніші, аніж заморські банани та апельсини».Господарі саду не вперше експериментують з наліпками, раніше на яблука вони наносили трафарети у формі «смайликів» чи з надписом «I love you».

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