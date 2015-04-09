У Музей волинської ікони повернули елементи вівтаря 17 століття. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
На Волині відреставрували класичний вівтар костелу 17 століття. Зараз його можна побачити у Музеї волинської ікони серед святинь 17-18 століття.
Про це Суспільному розповіла директорка музею Тетяна Єлісєєва.
Зі слів директорки, елементи вівтаря знайшли у 1986 році на горищі православного храму села Борочиче колишнього Горохівського району.
Зі слів Тетяни Єлисеєвої, дослідження вівтаря та його реставрація тривали шість років.
"Вівтар був у складному стані. Як показали дослідження: було чотири шари записів поверх декоративного різьблення, яке перелевкашили у 18 столітті", – розповіла керівниця Музею волинської ікони.
На наверші та крилах вівтаря, які виконані у нідерландсько-німецькому стилі, зображені фрукти. Зображання фруктів було популярним у 17 століття, – розповіла історикиня Тетяна Єлісєєва.
У крилах вівтаря є кіоти – спеціальне оформлення ікони з певним мікрокліматом. На них зображений монах Серафим Саровський та неідентифікований ченець, їх датують початком 20 століття. Оригінальні образи – втрачені, каже Тетяна Єлісєєва.
Зі слів директорки музею, науковці, які працювали над дослідженням вівтаря, припускають, що він був виготовлений на замовлення іноземних майстрів – різьбярів, скульпторів, іконописців та привезений в костел до України.
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Про це Суспільному розповіла директорка музею Тетяна Єлісєєва.
Зі слів директорки, елементи вівтаря знайшли у 1986 році на горищі православного храму села Борочиче колишнього Горохівського району.
Зі слів Тетяни Єлисеєвої, дослідження вівтаря та його реставрація тривали шість років.
"Вівтар був у складному стані. Як показали дослідження: було чотири шари записів поверх декоративного різьблення, яке перелевкашили у 18 столітті", – розповіла керівниця Музею волинської ікони.
На наверші та крилах вівтаря, які виконані у нідерландсько-німецькому стилі, зображені фрукти. Зображання фруктів було популярним у 17 століття, – розповіла історикиня Тетяна Єлісєєва.
У крилах вівтаря є кіоти – спеціальне оформлення ікони з певним мікрокліматом. На них зображений монах Серафим Саровський та неідентифікований ченець, їх датують початком 20 століття. Оригінальні образи – втрачені, каже Тетяна Єлісєєва.
Зі слів директорки музею, науковці, які працювали над дослідженням вівтаря, припускають, що він був виготовлений на замовлення іноземних майстрів – різьбярів, скульпторів, іконописців та привезений в костел до України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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