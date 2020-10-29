Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу

Герд Мюллер. Йому було 75 років, він був одним із найкращих бомбардирів в історії.



Про це повідомив офіційний сайт "Баварії", за яку виступав Мюллер, передає



Футболіст виступав за "Баварію" протягом 15 років.



"Сьогодні світ завмер. Клуб і всі його фанати сумують у зв'язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років", - йдеться в заяві клубу.



Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

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