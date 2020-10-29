Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу
Сьогодні, 15:40
У Німеччині помер легенда світового футболу Герд Мюллер. Йому було 75 років, він був одним із найкращих бомбардирів в історії.
Про це повідомив офіційний сайт "Баварії", за яку виступав Мюллер, передає ТСН.
Футболіст виступав за "Баварію" протягом 15 років.
"Сьогодні світ завмер. Клуб і всі його фанати сумують у зв'язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років", - йдеться в заяві клубу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив офіційний сайт "Баварії", за яку виступав Мюллер, передає ТСН.
Футболіст виступав за "Баварію" протягом 15 років.
"Сьогодні світ завмер. Клуб і всі його фанати сумують у зв'язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років", - йдеться в заяві клубу.
Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.— FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021
Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи
Сьогодні, 16:15
Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу
Сьогодні, 15:40
Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень
Сьогодні, 15:12
У Луцьку водійка в'їхала в припаркованне авто та втекла. ВІДЕО
Сьогодні, 14:31
У Рівному з вікна багатоповерхівки випав підліток з Волині
Сьогодні, 13:47