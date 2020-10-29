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Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу

Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу
У Німеччині помер легенда світового футболу Герд Мюллер. Йому було 75 років, він був одним із найкращих бомбардирів в історії.

Про це повідомив офіційний сайт "Баварії", за яку виступав Мюллер, передає ТСН.

Футболіст виступав за "Баварію" протягом 15 років.

"Сьогодні світ завмер. Клуб і всі його фанати сумують у зв'язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років", - йдеться в заяві клубу.


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Теги: Німеччина, легенда футболу, смерть
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