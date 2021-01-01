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На Паралімпійських іграх у Токіо вперше виступатиме легкоатлет з Волині.ВІДЕО

На Паралімпійських іграх у Токіо вперше виступатиме легкоатлет з Волині.ВІДЕО
22-річний Ярослав Окапінський – єдиний на Волині легкоатлет, який представляє область на Паралімпійських іграх за весь час участі України у світових змаганнях, – розповів Суспільному тренер Андрій Рожок.

Нині спортсмен готується до виступу у Токіо. "Я ще досі не усвідомлюю, що я туди їду. Певно, коли прилетимо в Японію, тоді я вже зрозумію, що все, дороги назад немає і потрібно налаштовуватися максимально", – каже паралімпієць.
На Паралімпійських іграх у Токіо вперше виступатиме легкоатлет з Волині.ВІДЕО

Легкою атлетикою, каже Ярослав Окапінський займається шість років. На тренування щодня до Луцька приїздить із села Муравище, що за 25 кілометрів від обласного центру.
На Паралімпійських іграх у Токіо вперше виступатиме легкоатлет з Волині.ВІДЕО

У Токіо Ярослав бігтиме на дистанціях 200 та 400 метрів. Тренується по п’ять днів на тиждень. "Найскладніше для мене це 400 метрів, бо це така дистанція, яку потрібно бігти на характері, треба його мати сталевим, щоб добігти до фінішу", – розповідає легкоатлет. Додає: в червні цю дистанцію йому вдалося підкорити на чемпіонаті Європи, де він виступав у складі паралімпійської збірної України. Тоді Ярослав завоював "бронзу".

Останні чотири роки Ярослава тренує Андрій Рожок. Чоловік розповідає: Ярослав – спортсмен із наслідками дитячого церебрального паралічу. Каже: спортсмен дуже наполегливий, тому усією командою сподіваються на гарний результат у Токіо.

"Коли під час пандемії були зачинені стадіони, Ярослав ніколи не пропускав біг. Ми тренувалися, в лісі, на інших майданчиках.Тренер і спортсмен, всі ми є оптимістами по натурі, тому розраховуємо тільки на першу трійку", – говорить Андрій Рожок.

Як розповів Суспільному начальник обласного центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук, від Волині на Паралімпійські ігри-2020 поїде п’ять спортсменів: Сергій Ємельянов та Марина Мажула (веслування параканоє), Станіслав Самолюк (академічне веслування), Ярослав Окапінський (легка атлетика) і Юрій Бабанець (паверліфтинг).

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Теги: Ярослав Окапінський, Паралімпійські ігри, Токіо
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