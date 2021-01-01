У Луцьку поблизу школи затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:50
15 серпня під час несення служби з охорони громадського порядку у Луцьку гвардійці затримали чоловіка з ймовірними наркотичними речовинами.
Про це повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України у фейсбуці.
Під час самостійного автопатрулювання на вулиці Шота Руставелі, поблизу загальноосвітньої школи №20 військовий наряд, провівши поверхневий огляд особистих речей, виявив у громадянина 1986 року народження порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на «солі».
У ході перевірки з’ясували, що у червні 2020 року громадянина уже притягували до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних речовин.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені у чоловіка ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
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Про це повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України у фейсбуці.
Під час самостійного автопатрулювання на вулиці Шота Руставелі, поблизу загальноосвітньої школи №20 військовий наряд, провівши поверхневий огляд особистих речей, виявив у громадянина 1986 року народження порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на «солі».
У ході перевірки з’ясували, що у червні 2020 року громадянина уже притягували до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних речовин.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені у чоловіка ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
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