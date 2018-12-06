П'яний водій на Волині хотів відкупитися від патрульних 250 доларами
Сьогодні, 11:47
В ніч на 14 серпня на вулиці Рівненській патрульні виявили транспортний засіб Volkswagen Jetta, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар, чим порушував ПДР.
Патрульні зупинили автомобіль та виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, - інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки. Результат огляду — позитивний.
Під час цього 45-річний чоловік з метою уникнення адміністративної відповідальності поклав на службовий автомобіль грошові кошти у розмірі 250 доларів США.
Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та виклали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
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Патрульні зупинили автомобіль та виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, - інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки. Результат огляду — позитивний.
Під час цього 45-річний чоловік з метою уникнення адміністративної відповідальності поклав на службовий автомобіль грошові кошти у розмірі 250 доларів США.
Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та виклали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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