З луцького готелю стягнули кошти через незаконне користування приміщенням
Сьогодні, 15:35
Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна України про стягнення із суб’єкта господарювання 2,1 млн грн безпідставно збережених коштів орендної плати за фактичне користування приміщенням готелю «Світязь» у місті Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що підприємство, втративши право власності на це приміщення на підставі рішень суду, добровільно не звільнило його та продовжувало ним користуватись понад два роки за відсутності будь-яких правових підстав, не сплачуючи за це у бюджет ні гривні.
У суді прокурори домоглися стягнення із суб’єкта господарювання цих коштів.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що підприємство, втративши право власності на це приміщення на підставі рішень суду, добровільно не звільнило його та продовжувало ним користуватись понад два роки за відсутності будь-яких правових підстав, не сплачуючи за це у бюджет ні гривні.
У суді прокурори домоглися стягнення із суб’єкта господарювання цих коштів.
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