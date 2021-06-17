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На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг

На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг
Фахівці турецької компанії «NTG Plastik» провели тренінг із монтажу пластикових газопроводів, що можуть працювати з воднем та іншими синтетичними газами.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»

Практикуватися та розвиватися у сфері технологій зварювання поліетиленових труб до Рівного приїхали інженерно-технічні працівники з «Вінницягазу», «Хмельницькгазу», «Житомиргазу» та «Волиньгазу».

«NTG Plastik» уже понад 40 років виготовляє деталі для з’єднання пластикових газопроводів у 65 країн світу. З Регіональною газової компанією турецькі виробники співпрацюють упродовж останніх 1,5 років. Тож керівник зовнішньоекономічної діяльності Ебубекір Біга та керівниця технічних проєктів Ілкай Караоглан продемонстрували особливості терморезисторного зварювання.

«Із фітінгами «NTG Plastik» наші зварювальники працюють щодня, - зазначив головний інженер АТ «Волиньгаз» Андрій Цибульський. – Тому таке навчання – чудова можливість підвищити рівень якісного зварювання. «Волиньгаз» активно долучається до інноваційних методів РГК. Технологічний процес зварювання труб за допомогою сполучних деталей потребує постійного вдосконалення майстерності, проте цей метод нині найактуальніший».

Інтеграція досвіду виробників продукції, яку українські газовики використовують у своїй роботі, дасть можливість ефективно продовжувати редизайн газових мереж. Адже це в свою чергу допоможе скоротити витрати технологічного газу.

Водневий проєкт РГК рухає Україну до енергетичного успіху! Зокрема, в дослідженні Energy Community зазначено, що водневий проєкт РГК є найбільшою науково-дослідницькою програмою в Україні. Результати цієї програми РГК дозволять безпечно транспортувати газоводневі суміші до споживачів, що зробить можливим перехід України до водневої енергетики. Водень може зробити Україну енергетичним лідером Європи.
На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг
На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг


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Теги: Волиньгаз
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