«Укрзалізниця» подовжує маршрут поїзда «Івано-Франківськ - Ківерці»

Зважаючи на затребуваність поїзда №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ, «Укрзалізниця» з 18 серпня подовжує його маршрут до Коломиї. Періодичність курсування поїзда залишиться без змін.Про це йдеться на сайті компанії.З Ківерців поїзд №807/808 Ківерці — Івано-Франківськ відправлятиметься за старим розкладом — о 05:14, до Коломиї прибуватиме о 13:52. З Коломиї він вирушатиме о 14:58 і прибуватиме до Ківерців о 23:45.Періодичність курсування поїзда залишиться без змін: з Коломиї він курсуватиме щоденно, крім середи, а з Ківерців — щоденно, крім середи та четверга.Поїзд проходитиме через станції Луцьк, Горохів, Стоянів, Радехів, Кам’янка-Бузька, Підзамче, Львів, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш та Івано-Франківськ.Раніше «Укрзалізниця» вже вдосконалювала маршрут «Прикарпатського експреса», додавши