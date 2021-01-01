«Укрзалізниця» подовжує маршрут поїзда «Івано-Франківськ - Ківерці»
Сьогодні, 18:00
Зважаючи на затребуваність поїзда №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ, «Укрзалізниця» з 18 серпня подовжує його маршрут до Коломиї. Періодичність курсування поїзда залишиться без змін.
Про це йдеться на сайті компанії.
З Ківерців поїзд №807/808 Ківерці — Івано-Франківськ відправлятиметься за старим розкладом — о 05:14, до Коломиї прибуватиме о 13:52. З Коломиї він вирушатиме о 14:58 і прибуватиме до Ківерців о 23:45.
Періодичність курсування поїзда залишиться без змін: з Коломиї він курсуватиме щоденно, крім середи, а з Ківерців — щоденно, крім середи та четверга.
Поїзд проходитиме через станції Луцьк, Горохів, Стоянів, Радехів, Кам’янка-Бузька, Підзамче, Львів, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш та Івано-Франківськ.
Раніше «Укрзалізниця» вже вдосконалювала маршрут «Прикарпатського експреса», додавши нові зупинки та встановивши зручне пересадочне сполучення з Ужгородом.
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Про це йдеться на сайті компанії.
З Ківерців поїзд №807/808 Ківерці — Івано-Франківськ відправлятиметься за старим розкладом — о 05:14, до Коломиї прибуватиме о 13:52. З Коломиї він вирушатиме о 14:58 і прибуватиме до Ківерців о 23:45.
Періодичність курсування поїзда залишиться без змін: з Коломиї він курсуватиме щоденно, крім середи, а з Ківерців — щоденно, крім середи та четверга.
Поїзд проходитиме через станції Луцьк, Горохів, Стоянів, Радехів, Кам’янка-Бузька, Підзамче, Львів, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш та Івано-Франківськ.
Раніше «Укрзалізниця» вже вдосконалювала маршрут «Прикарпатського експреса», додавши нові зупинки та встановивши зручне пересадочне сполучення з Ужгородом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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