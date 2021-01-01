Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 17 серпня, на території Волинської області очікується хмарність з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.
За інформацією Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Температура вночі 21-20°, вдень 22-21°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.
За інформацією Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Температура вночі 21-20°, вдень 22-21°.
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