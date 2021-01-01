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Внаслідок пожежі в цеху біля Луцька згоріло 200 квадратів покрівлі

Внаслідок пожежі в цеху біля Луцька згоріло 200 квадратів покрівлі
У пожежі на приватному підприємстві в селі Звірів Луцького району згоріло приблизно 200 метрів квадратних покрівлі даху. Загоряння сталося в цеху з виготовлення палетів з тирси.

Як повідомила Суспільному начальниця відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, до служби порятунку повідомлення надійшло о 13:21. До гасіння пожежі залучили понад 20 рятувальників.

На момент приїзду працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій на місце події вогонь охопив дах будівлі столярного цеху.

Зі слів рятувальника Олександра Пуця, під час пожежі ніхто не травмувався. "Було подано чотири стволи на гасіння та залучено чотири автомобілі пожежної техніки і два спеціальних автомобілі", – зазначив рятувальник.

Начальниця відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук говорить: пожежу вдалося загасити за пів години.

Внаслідок пожежі в цеху біля Луцька згоріло 200 квадратів покрівлі
Внаслідок пожежі в цеху біля Луцька згоріло 200 квадратів покрівлі
Внаслідок пожежі в цеху біля Луцька згоріло 200 квадратів покрівлі




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Теги: Звірів, пожежа, цех, Волинь
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