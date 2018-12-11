На Волині в'язням в колонію хотіли передати 9 мобільних телефонів та спиртне. ФОТО
Сьогодні, 21:35
На Волині представники виправної колонії попередили потрапляння заборонених предметів на територію установи.
Про це йдеться на сторінці Маневицької виправної колонії №42.
Адміністрація державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» вживає заходи щодо надійного перекриття каналів надходження до засуджених і ув’язнених заборонених предметів.
Так, 13 серпня 2021 року в ході проведення спеціальної операції під умовним найменуванням «Заслон» під час догляду посилки, яка надійшла на ім’я засудженого О., працівники чергової зміни відділу нагляду і безпеки та оперативного відділу виявили 9 мобільних телефонів, 5 пачок дріжджів по 100 грам кожна, 1 зарядний пристрій та 1 3G-роутер, які були приховані у подвійному дні посилки.
У цей же день у посилці, яка надійшла на ім’я ув’язненого К. у пляшці з надписом «Лимонад» було виявлено 2 літри спиртовмісних речовин.
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Про це йдеться на сторінці Маневицької виправної колонії №42.
Адміністрація державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» вживає заходи щодо надійного перекриття каналів надходження до засуджених і ув’язнених заборонених предметів.
Так, 13 серпня 2021 року в ході проведення спеціальної операції під умовним найменуванням «Заслон» під час догляду посилки, яка надійшла на ім’я засудженого О., працівники чергової зміни відділу нагляду і безпеки та оперативного відділу виявили 9 мобільних телефонів, 5 пачок дріжджів по 100 грам кожна, 1 зарядний пристрій та 1 3G-роутер, які були приховані у подвійному дні посилки.
У цей же день у посилці, яка надійшла на ім’я ув’язненого К. у пляшці з надписом «Лимонад» було виявлено 2 літри спиртовмісних речовин.
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