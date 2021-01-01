На Волині затримали серійного злодія

До поліції надійшла заява про крадіжку від 45-річного ковельчанина. Чоловік повідомив, що зловмисник пошкодив навісний замок та викрав з приміщення складу товарно-матеріальні цінності на суму 30 тис. грн.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти кінологічного центру ГУНП. Під час огляду правоохоронці вилучили ряд речових доказів та невдовзі встановили і затримали особу зловмисника.Правопорушник – 39-річний житель Ковеля, який у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.За вчинення крадіжки, поєднаної із проникненням, зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, триває.