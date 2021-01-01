Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 18 серпня, на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ,
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
За інформацією Sinoptik, хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.
Температура вночі 13-11°, вдень 17-19°. Синоптики попереджають про град, діаметром 6-19 мм та грозу, а також короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
За інформацією Sinoptik, хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.
Температура вночі 13-11°, вдень 17-19°. Синоптики попереджають про град, діаметром 6-19 мм та грозу, а також короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
У Польщі українку спіймали на онлайн-шахрайстві
Сьогодні, 19:18
Де на Волині будуть відключати світло 18 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У Львові 48-річний чоловік зґвалтував знаймого
Сьогодні, 18:48