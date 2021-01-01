Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.



За інформацією Sinoptik, хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.



Температура вночі 13-11°, вдень 17-19°. Синоптики попереджають про град, діаметром 6-19 мм та грозу, а також короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 18 серпня, на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ,Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.За інформацією Sinoptik, хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.Температура вночі 13-11°, вдень 17-19°. Синоптики попереджають про град, діаметром 6-19 мм та грозу, а також короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с

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