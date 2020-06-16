У Луцьку запрацював мобільний додаток для вирішення міських проблем

У Луцьку затвердили порядок опрацювання звернень громадян, що надходять у відділ комунікацій «15-80» ЦНАПу.Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор ЦНАПурозповіла, що група оперативного реагування «15-80» функціонувала більше 35 років.Однак, місто рухається вперед і в рамках діджиталізації на сьогодні цієї платформи недостатньо, тож прийняли рішення щодо створення мобільного додатку, аби оперативно вирішувати міські проблеми.Впродовж першого півріччя над цим питанням працювали, виділили кошти і провели відповідний тендер. Тепер фірма з Івано-Франківська встановлює функціонал, так званий «контакт-центр, завдяки якому мешканці зможуть звернутися електронно, телефоном. Наприклад, записатися на прийом до міського голови, здійснити фотофіксацію повідомлення про аварійну ситуацію, зняти на фото чи відео спілкування водіїв маршрутки з пасажирами, дізнаватися про відключення води, газу, світла тощо.Звернення переходитимуть безпосередньо до виконавців із зазначенням терміну вирішення проблем. Заявникам лише потрібно буде зареєструватися, отримати на телефон чи електронну адресу код.За словами міського голови, сьогодні мобільний додаток доступний для завантаження користувачам Android. Для гаджетів, які працюють на платформі IOS, додаток можна буде завантажити найближчим часом, адже поки триває перевірка.«Люди, які зареєструються через сайт міської ради чи додаток, матимуть змогу звернутися, додати фотографію, відео, детально описати звернення, будуть мати свій кабінет, де можна буде відслідкувати звернення. Сьогодні це важливий інструмент, адже комунальні підприємства зможуть не відправляти своїх працівників на чергування, як було раніше, бо люди будуть самі допомагати вивчати проблемні питання, знати про них, а також допомагати їх контролювати», - зазначив Ігор Поліщук.Після вирішення звернень заявник отримає повідомлення про його виконання. Якщо роботу виконають неякісно чи не в повному обсязі, це звернення направлять на доопрацювання.