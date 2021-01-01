У громадах Луцького району створять взводи добровольців територіальної оборони
Сьогодні, 13:41
У громадах Луцького району розпочнуть формування добровольчих взводів із 30-40 місцевих жителів. До цього зобов’язує нещодавно прийнятий Закон України «Про основи національного спротиву».
Про це інформують на сайті Луцької райради.
Як організувати добровольчі формування територіальної оборони у кожній громаді, у Луцькій районній раді ділились досвідом представники Володимир-Волинської районної ради, які вже активно розпочали їх створювати у громадах свого району. З ними спілкувалися голова Луцької райради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко, заступник керівника, керуючий справами Андрій Лев та заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук, а також заступник голови Луцької РДА Григорій Павлович.
Голова Володимир-Волинської райради Віктор Хиць розповів, що вже на цих вихідних перше навчання добровольців проведуть в Оваднівській територіальній громаді.
Керівник Центру підготовки територіальної оборони, командир стрілецького батальйону Волинської області Олег Бойко наголосив, що підписати контракт можуть і чоловіки, і жінки віком від 18 до 60 років. Крім того, якщо людина вступає у добровольче формування тероборони, її не зможуть більше нікуди зобов’язати, а її сім’я гарантовано матиме соціальний та правовий захист.
«Для громади підготовка 30-40 місцевих жителів, які захищатимуть її у разі військових дій, обійдеться у 40 тисяч гривень. Це невеликі гроші, коли мова йде про безпеку людей», - сказав Олег Бойко.
Заступник голови Володимир-Волинської райради Андрій Оніщук зауважив, що добровольчі формування у громадах матимуть також державне фінансування з початку наступного року.
Голова Луцької райради Олександр Омельчук переконаний, що формування добровольчих взводів на місцях – вимога часу, адже військові дії в Україні не припиняються і невідомо, звідки ворог наступить далі.
«Луцька районна рада проведе масштабну інформаційну кампанію серед голів громад та цивільного населення, щоб у найкоротші терміни створити добровольчі формування територіальної оборони. Люди повинні знати, як захистити себе, свою родину, вулицю та громаду, в якій проживають», - наголосив Олександр Омельчук.
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Про це інформують на сайті Луцької райради.
Як організувати добровольчі формування територіальної оборони у кожній громаді, у Луцькій районній раді ділились досвідом представники Володимир-Волинської районної ради, які вже активно розпочали їх створювати у громадах свого району. З ними спілкувалися голова Луцької райради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко, заступник керівника, керуючий справами Андрій Лев та заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук, а також заступник голови Луцької РДА Григорій Павлович.
Голова Володимир-Волинської райради Віктор Хиць розповів, що вже на цих вихідних перше навчання добровольців проведуть в Оваднівській територіальній громаді.
Керівник Центру підготовки територіальної оборони, командир стрілецького батальйону Волинської області Олег Бойко наголосив, що підписати контракт можуть і чоловіки, і жінки віком від 18 до 60 років. Крім того, якщо людина вступає у добровольче формування тероборони, її не зможуть більше нікуди зобов’язати, а її сім’я гарантовано матиме соціальний та правовий захист.
«Для громади підготовка 30-40 місцевих жителів, які захищатимуть її у разі військових дій, обійдеться у 40 тисяч гривень. Це невеликі гроші, коли мова йде про безпеку людей», - сказав Олег Бойко.
Заступник голови Володимир-Волинської райради Андрій Оніщук зауважив, що добровольчі формування у громадах матимуть також державне фінансування з початку наступного року.
Голова Луцької райради Олександр Омельчук переконаний, що формування добровольчих взводів на місцях – вимога часу, адже військові дії в Україні не припиняються і невідомо, звідки ворог наступить далі.
«Луцька районна рада проведе масштабну інформаційну кампанію серед голів громад та цивільного населення, щоб у найкоротші терміни створити добровольчі формування територіальної оборони. Люди повинні знати, як захистити себе, свою родину, вулицю та громаду, в якій проживають», - наголосив Олександр Омельчук.
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