Алжирець та лівієць пригадали, як вчилися у ВНУ імені Лесі Українки

Іноземці, які навчалися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, розповіли про враження від України та від навчання у Луцьку.Про це йдеться на сайті ВНУ імені Лесі Українки.Співробітник відділу культури Посольства Держави Лівія в Україні(Белкасем Мухаммед) розповів, що вперше відвідав Україну в 2012 р. у статусі туриста.«Мене дуже вразили природні умови та люди. Тому для себе вирішив, що обов’язково повернуся. Й така нагоди трапилася, коли обирав країну для здобуття освіти. Україна – одна з найбільших країн на європейському континенті, має свої освітні традиції, які мені імпонують. Люди, з якими я зустрівся в Україні, мимоволі закохують у природу країни та щирість українців. Звичайно, не останнім складником стало моє призначення на посаду в посольстві», – ділиться своїми спогадами про навчання магістрант факультету міжнародних відносин Університету імені Лесі Українки (2017–2019 рр.).Нині він курує напрям із пошуку університетів для навчання студентів із Лівії і також надає підтримку студентам, які вже визначилися і навчаються в Україні.«Нашим посольством здійснювалася презентація системи вищої освіти України для залучення лівійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України. Адже підготовка фахівців для Лівії в Україні сприятиме створенню в цій країні потенційної групи фахівців, налаштованої на співпрацю з Україною, зокрема у сфері науки та техніки – розповідає Омар Мохамед Алі Адріс (Белкасем Мухаммед) та аргументує власний вибір спеціальності. – Особисто я для навчання обрав спеціальність “Міжнародна інформація та суспільні комунікації” у ВНУ імені Лесі Українки. Це дозволило мені проводити інформаційно-аналітичні дослідження для міністерств, відомств та корпоративних організацій моєї держави; моделювати й прогнозувати міжнародні відносини та зовнішню політику; брати участь у розробці національної політики та інформаційної безпеки; опанувати ази розробки й реалізації стратегій позиціонування та брендингу держави; вивчати сучасні комунікативні технології як корпоративний, політичний, кризовий PR, Інтернет-PR, репутаційний менеджмент, маркетингові комунікації, Government relations, Investor relations, лобі-технології та ін.».Лівієць із власного досвіду радить студентам-іноземцям старанно вчитися та досягати успіху не лише в Україні, а й прославляти свою державу за кордоном, задля її подальшого прогресу та процвітання: «Ви маєте чудові можливості для навчання і професійного зростання у вашій країні, про це я наголошую і своїм землякам та знайомим, яких запрошую в Україну на навчання, і до ВНУ імені Лесі Українки зокрема».У найбільшому виші Волині іноземці здобувають освіту не лише на бакалавраті та магістратурі, а й на третьому освітньому рівні. Про своє навчання в аспірантурі Лесиного університету і подальшу кар’єру також розповів громадянин Алжирської Народної Демократичної Республіки, аспірант факультету іноземної філології (2011–2014 р.р.)«Я обрав Україну для навчання, тому що в Україні висока якість освіти і всі університети доступні для іноземних студентів, охочих здобути вищу освіту. Крім того, мені було дуже цікаво відвідати одну з найбільших країн Європи й познайомитися з її культурою, звичаями та вивчити мову», – зазначає Ясін Аджабі про чинники, які обумовили його вибір.Одразу після закінчення аспірантури Ясін захистив українською мовою кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Опісля отримав нострифікацію українського диплома кандидата від Міністерства освіти Алжиру. На сьогоднішній день Ясін Аджабі працює на посаді доцента кафедри німецької філології Університету Алжиру 2 – Абу Аль-Касема Саадаллаха в однойменній столиці держави Алжиру та займається науковою координаційною роботою між університетами країн щодо обміну досвідом та академічною інформацією.«У моїй пам’яті збереглося стільки теплих спогадів, що усіх не перерахувати. Я часто з усмішкою згадую, як прилітав до України, як знайомився з українцями, як вчив мову і як вперше купив каву, використовуючи українську мову, їздив на різноманітні екскурсії та бачив українську природу і культуру. Я неймовірно радий, що в Україні знайшов багато друзів та дружину-українку Соломію. Також дуже пишаюся тим, що мені вдалося провести волонтерську роботу, викладаючи німецьку, французьку й арабську мови на факультеті іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Це дало мені незабутній досвід», – ділиться спогадами про навчання в Луцьку Ясін.І наостанок іноземець дав кілька порад для іноземних студентів: «Ретельно вивчати українську мову для вдалої інтеграції у суспільство та кращого розуміння доброго і щедрого українського народу».