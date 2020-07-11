«Лежачий поліцейський» та нова розмітка біля шкіл: дороги Ковеля готують до навчального року. ФОТО

У Ковелі до нового навчального року поновлять дорожню розмітку на пішохідних переходах біля шкіл. Про це інформують на сайті Ковельради.Перший заступник міського голови, заступник міського головита начальник управління освітиперевірили стан дорожньої розмітки на пішохідних переходах біля шкіл міста.Тарас Яковлев сказав, що біля ЗЗСО№1 до першого вересня полагодять пристрої для примусового зниження швидкості. Також буде поновлено дорожню розмітку. За його словами, це буде зроблено повністю на вулиці Незалежності, де і знаходиться цей навчальний заклад, а також - ліцеї імені Олени Пчілки та №3 імені Лесі Українки.На вулиці Симоненка, де розташовані ЗЗСО№12 та ЗДО№9, працівники КП “Добробут” розпочали роботи з облаштування “лежачих поліцейських”. Їх буде два, по центру між ними — пішохідний перехід. Також, аби водії не об’їжджали перешкоди через паркову, там розмістять дорожні півсфери.Надзвичайно інтенсивний рух транспорту на вулицях поряд з сьомою школою. На думку заступників, для безпеки школярів навпроти Брестського ринку варто згодом встановити керований світлофор, такий, який нині діє біля третього ліцею.Оглядаючи територію поряд з НВК №11, вирішили вивчити питання щодо необхідності там “лежачих поліцейських”.До початку навчального року — майже два тижні, тож ще є час, аби усунути недоліки, які допоможуть уникнути нещасних випадків та сприятимуть безпеці пішоходів.