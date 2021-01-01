У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
У Луцьку маршрутник, обганяючи колегу, проїхав через подвійну суцільну розмітку.
Це сталося о 18:30 19 серпня на проспекті Перемоги, - інформує 12 канал.
Порушення зафіксував реєстратор лучанина, який їхав позаду. Він і опублікував відео у фейсбуці.
Як видно на записі, один із маршрутників вирішив обігнати іншого (який їхав повільно у лівій смузі руху), перетнувши подвійну суцільну розділювальну смугу.
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Це сталося о 18:30 19 серпня на проспекті Перемоги, - інформує 12 канал.
Порушення зафіксував реєстратор лучанина, який їхав позаду. Він і опублікував відео у фейсбуці.
Як видно на записі, один із маршрутників вирішив обігнати іншого (який їхав повільно у лівій смузі руху), перетнувши подвійну суцільну розділювальну смугу.
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