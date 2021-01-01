У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО





Це сталося о 18:30 19 серпня на проспекті Перемоги, - інформує



Порушення зафіксував реєстратор лучанина, який їхав позаду. Він і опублікував відео у фейсбуці.



Як видно на записі, один із маршрутників вирішив обігнати іншого (який їхав повільно у лівій смузі руху), перетнувши подвійну суцільну розділювальну смугу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку маршрутник, обганяючи колегу, проїхав через подвійну суцільну розмітку.Це сталося о 18:30 19 серпня на проспекті Перемоги, - інформує 12 канал. Порушення зафіксував реєстратор лучанина, який їхав позаду. Він і опублікував відео у фейсбуці.Як видно на записі, один із маршрутників вирішив обігнати іншого (який їхав повільно у лівій смузі руху), перетнувши подвійну суцільну розділювальну смугу.

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