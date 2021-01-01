вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО

У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО
У Луцьку маршрутник, обганяючи колегу, проїхав через подвійну суцільну розмітку.

Це сталося о 18:30 19 серпня на проспекті Перемоги, - інформує 12 канал.

Порушення зафіксував реєстратор лучанина, який їхав позаду. Він і опублікував відео у фейсбуці.

Як видно на записі, один із маршрутників вирішив обігнати іншого (який їхав повільно у лівій смузі руху), перетнувши подвійну суцільну розділювальну смугу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, ПДР, порушення, водій, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці отримають компенсацію за збої в електропостачанні
Сьогодні, 10:34
У Луцьку на керівника відділення банку склали протокол за розвалені сходи. ФОТО
Сьогодні, 10:17
У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
«Були без свідомості, але дихали»: на Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох дітей
Сьогодні, 09:55
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
У Луцьку водій маршрутки проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. ВІДЕО У Луцьку водій маршрутки проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. ВІДЕО
14 січень, 17:05
У Луцьку патрульні покарали двох водіїв маршруток, які їхали на заборонені сигнали світлофора. ВІДЕО У Луцьку патрульні покарали двох водіїв маршруток, які їхали на заборонені сигнали світлофора. ВІДЕО
30 червень, 17:54
У Луцьку спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них пропонував патрульним хабар У Луцьку спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них пропонував патрульним хабар
31 травень, 10:56
У Луцьку камери «засікли» водія, який обганяв авто і перетнув подвійну суцільну У Луцьку камери «засікли» водія, який обганяв авто і перетнув подвійну суцільну
05 травень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Засудили волинян, які вкрали туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям»
Сьогодні, 10:57
 0
Почесним громадянином Волині став тренер, що працює з дітьми з ДЦП
Сьогодні, 10:49
 0
Українці отримають компенсацію за збої в електропостачанні
Сьогодні, 10:34
 0
У Луцьку на керівника відділення банку склали протокол за розвалені сходи. ФОТО
Сьогодні, 10:17
 0
У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
 0
Медіа
відео
1/8