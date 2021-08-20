У Херсоні звалився найвищий флагшток області, встановлений до Дня Незалежності. ФОТО, ВІДЕО





Як повідомило місцеве видання



Після того, як фото флагштока, що впав з'явилося в мережі, голова Херсонської ОДА Сергій Козир також написав коментар під ним. Зокрема, він закликав усіх "озирнутися і подумати, що вони самі зробили для області, і поцікавився, чи нічого у них не ламається".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Херсон звалився найвищий флагшток у області, спеціально встановлений до Дня незалежності України. На ньому повинні були підняти найбільший в області прапор 23 серпня.Як повідомило місцеве видання Улюблений Херсон з посиланням на Cеpгія Ільїна, конструкція при падінні зачепила припаркований автомобіль Lexus – люди при цьому не постраждали. Флагшток був встановлений на набеpежній паpку Cлави біля облаcної бібліотеки ім. О. Гончаpа.Після того, як фото флагштока, що впав з'явилося в мережі, голова Херсонської ОДАтакож написав коментар під ним. Зокрема, він закликав усіх "озирнутися і подумати, що вони самі зробили для області, і поцікавився, чи нічого у них не ламається".

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