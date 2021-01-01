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Біля «Авангарду» у Луцьку завтра, 21 серпня, не продаватимуть алкоголь

Біля «Авангарду» у Луцьку завтра, 21 серпня, не продаватимуть алкоголь
У зв'язку з проведенням футбольних матчів 21 серпня у Луцьку буде заборонено продаж алкоголю. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.

Тож, з 15:00 до 21:00, заборонено продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.

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Теги: Авангард, Луцьк, алкоголь
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