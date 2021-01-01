У Луцьку нацгвардійці отримали нові нарукавні знаки з гербом Волині
Сьогодні, 20:44
У Луцьку військова частина 1141 Національної гвардії України отримала власний нарукавний знак із використанням герба Волинської області.
Про це інформують на фейсбук-сторінці військової частини.
Відповідний дозвіл на використання символіки області депутати облради надали гвардійцям ще у грудні 2019 року. Нині ж луцькі гвардійці офіційно отримали нові шеврони для повсякденної та польової форми одягу.
Зокрема, новий шеврон має вигляд оливкового або синього кольору, в центрі розміщений круг темно-зеленого кольору, в якому міститься зображення щита з заокругленою нижньою частиною у темно-зеленому (червоному) полі оливковий (білий) хрест з розбіжними кінцями.
Шеврон символізує герб Волинської області.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці військової частини.
Відповідний дозвіл на використання символіки області депутати облради надали гвардійцям ще у грудні 2019 року. Нині ж луцькі гвардійці офіційно отримали нові шеврони для повсякденної та польової форми одягу.
Зокрема, новий шеврон має вигляд оливкового або синього кольору, в центрі розміщений круг темно-зеленого кольору, в якому міститься зображення щита з заокругленою нижньою частиною у темно-зеленому (червоному) полі оливковий (білий) хрест з розбіжними кінцями.
Шеврон символізує герб Волинської області.
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