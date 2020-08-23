Волинські поліцейські охороняють правопорядок у столиці. ФОТО
Сьогодні, 11:40
З нагоди святкування 30-ї річниці Дня незалежності України близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії у посиленому режимі стежать за публічною безпекою в Києві.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Зранку спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де відбуватимуться заходи. У місцях масового перебування громадян чергують патрулі, поліція діалогу та придані сили, які прибули до столиці у складі зведених загонів, з них волинських поліцейських - понад пів сотні.
Поліцейські закликають громадян, водіїв транспортних засобів планувати свої маршрути з урахуванням обмеження дорожнього руху в Києві.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Зранку спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де відбуватимуться заходи. У місцях масового перебування громадян чергують патрулі, поліція діалогу та придані сили, які прибули до столиці у складі зведених загонів, з них волинських поліцейських - понад пів сотні.
Поліцейські закликають громадян, водіїв транспортних засобів планувати свої маршрути з урахуванням обмеження дорожнього руху в Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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