Волинські поліцейські охороняють правопорядок у столиці. ФОТО

З нагоди святкування 30-ї річниці Дня незалежності України близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії у посиленому режимі стежать за публічною безпекою в Києві.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Зранку спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де відбуватимуться заходи. У місцях масового перебування громадян чергують патрулі, поліція діалогу та придані сили, які прибули до столиці у складі зведених загонів, з них волинських поліцейських - понад пів сотні.Поліцейські закликають громадян, водіїв транспортних засобів планувати свої маршрути з урахуванням обмеження дорожнього руху в Києві.