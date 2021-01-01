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На Горохівщині повісився 59-річний чоловік

На Горохівщині повісився 59-річний чоловік
Вчора, 23 серпня, у Журавниках Луцького (раніше Горохівського) району покінчив з життям 59-річний місцевий житель. Відомо, що селянин повісився вранці на території місцевої ферми.

Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.

Мотив такого вчинку наразі невідомий. Померлого вже похоронили. Подробиці трагедії встановлює поліція. Триває слідство.

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Теги: повісився чоловік, Журавники
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