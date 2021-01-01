Святослав Вакарчук вперше став батьком

Святослав Вакарчук вперше став батьком.



Радісну звістку



Первістка артисту народила його нова обраниця, яку він тримає у таємниці. Про кохану артиста майже нічого не відомо. Подейкують, що вони разом вже рік і саме через неї Вакарчук покинув Лялю Фонарьову, з якою був разом протягом 20 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фронтмен гурту "Океан Ельзи"вперше став батьком.Радісну звістку ТСН підтвердили у пресслужбі музиканта. Як з'ясувалося, у Вакарчука народився син, якого назвали на честь покійного батька зірки Іваном. Новоспечені батьки вирішили не розголошувати іншої інформації про новонародженого сина. І просять усіх поставитись з повагою до їхнього приватного життя.Первістка артисту народила його нова обраниця, яку він тримає у таємниці. Про кохану артиста майже нічого не відомо. Подейкують, що вони разом вже рік і саме через неї Вакарчук покинув, з якою був разом протягом 20 років.

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