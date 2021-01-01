Святослав Вакарчук вперше став батьком
Сьогодні, 19:14
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком.
Радісну звістку ТСН підтвердили у пресслужбі музиканта. Як з'ясувалося, у Вакарчука народився син, якого назвали на честь покійного батька зірки Іваном. Новоспечені батьки вирішили не розголошувати іншої інформації про новонародженого сина. І просять усіх поставитись з повагою до їхнього приватного життя.
Первістка артисту народила його нова обраниця, яку він тримає у таємниці. Про кохану артиста майже нічого не відомо. Подейкують, що вони разом вже рік і саме через неї Вакарчук покинув Лялю Фонарьову, з якою був разом протягом 20 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Радісну звістку ТСН підтвердили у пресслужбі музиканта. Як з'ясувалося, у Вакарчука народився син, якого назвали на честь покійного батька зірки Іваном. Новоспечені батьки вирішили не розголошувати іншої інформації про новонародженого сина. І просять усіх поставитись з повагою до їхнього приватного життя.
Первістка артисту народила його нова обраниця, яку він тримає у таємниці. Про кохану артиста майже нічого не відомо. Подейкують, що вони разом вже рік і саме через неї Вакарчук покинув Лялю Фонарьову, з якою був разом протягом 20 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Святослав Вакарчук вперше став батьком
Сьогодні, 19:14
Де у Луцьку будуть відключати світло 26 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Підвішували і сипали голодних щурів: 17-річну зв’язкову на тортури у Луцьку тюрму здала найкраща подруга
Сьогодні, 18:49
У волинському місті горів льох
Сьогодні, 18:14
Розшукують безвісти зниклу 14-річну лучанку
Сьогодні, 17:56