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З батька з Луцька «вибили» 100 тисяч гривень на дітей

З батька з Луцька «вибили» 100 тисяч гривень на дітей
Державні виконавці Волині стягнули 102 760 гривень аліментних платежів з жителя Луцька.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання двох малолітніх дітей перебувало на виконанні в Другому відділі державної виконавчої служби у у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). Провадження відкрили на примусове виконання виконавчого листа Луцького міськрайонного суду від 06.06.2018 року.

Державний виконавець вніс відомості про батька - неплатника аліментів до Єдиного реєстру боржників. Крім того, згідно з постановами для забезпечення вимог щодо сплати аліментів, до боржника застосували заходи, передбачені частиною 9 статті 71 Закону України «Про виконавче провадження». Йдеться про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю, у праві полювання.

Після застосування встановлених законом обмежень боржник сплатив у повному обсязі заборгованість 64 225 грн, штраф на користь стягувача у сумі 32 112 грн та виконавчий збір у сумі 6 422 грн. Загальна сума сплачених коштів — 102 760 грн.

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Теги: аліменти, діти, гроші
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