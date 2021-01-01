вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО

На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО
Учора, 26 серпня, близько 12-ї години на автодорозі у селі Литовеж Володимир-Волинського району вантажівка Peugeot зіткнулася із мотоциклом Geon.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

За кермом автомобіля перебував 40-річний житель Володимир-Волинського району. Попередньо, водій не надав переваги у русі мотоциклу під керуванням 46-річного жителя цього ж району, який їхав по головній дорозі.

У результаті зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО
На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мотоцикліст, Володимир-Волинський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Досі тривають пошуки пенсіонера з Луцька, який поїхав на риболовлю та не повернувся
Сьогодні, 11:15
На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:08
Замість дороги – озера: у селі поблизу Луцька вулиця не бачила ремонту понад 30 років. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
У центрі Луцька завтра, 28 серпня, на кілька годин перекриють рух транспорту
Сьогодні, 10:45
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
На Волині бус злетів у кювет та перевернувся: повідомили про стан потерпілих. ВІДЕО На Волині бус злетів у кювет та перевернувся: повідомили про стан потерпілих. ВІДЕО
06 серпень, 16:00
Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом
06 серпень, 11:17
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
28 липень, 11:55
Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації
13 липень, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Досі тривають пошуки пенсіонера з Луцька, який поїхав на риболовлю та не повернувся
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:08
 0
Замість дороги – озера: у селі поблизу Луцька вулиця не бачила ремонту понад 30 років. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
 0
У центрі Луцька завтра, 28 серпня, на кілька годин перекриють рух транспорту
Сьогодні, 10:45
 0
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8