На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:08
Учора, 26 серпня, близько 12-ї години на автодорозі у селі Литовеж Володимир-Волинського району вантажівка Peugeot зіткнулася із мотоциклом Geon.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
За кермом автомобіля перебував 40-річний житель Володимир-Волинського району. Попередньо, водій не надав переваги у русі мотоциклу під керуванням 46-річного жителя цього ж району, який їхав по головній дорозі.
У результаті зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
За кермом автомобіля перебував 40-річний житель Володимир-Волинського району. Попередньо, водій не надав переваги у русі мотоциклу під керуванням 46-річного жителя цього ж району, який їхав по головній дорозі.
У результаті зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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