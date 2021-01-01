На Волині автомобіль збив мотоцикліста, водія двоколісного госпіталізували. ФОТО

Учора, 26 серпня, близько 12-ї години на автодорозі у селі Литовеж Володимир-Волинського району вантажівка Peugeot зіткнулася із мотоциклом Geon.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За кермом автомобіля перебував 40-річний житель Володимир-Волинського району. Попередньо, водій не надав переваги у русі мотоциклу під керуванням 46-річного жителя цього ж району, який їхав по головній дорозі.У результаті зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.