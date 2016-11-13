вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині злодії «обчистили» сарай на понад 20 тисяч

На Волині злодії «обчистили» сарай на понад 20 тисяч
У Любомлі злочинці обікрали сарай, поцупивши звідти сільськогосподарську техніку і хімію.

Про це повідомляє газета "Волинь".

Злочинці поцупили мотокосу «Фореста», орієнтовною вартістю 3000 гривень і сільськогосподарську хімію, що її господар придбав аж за приблизно 800 доларів. У приміщення зловмисники дісталися, пошкодивши навісний замок.

Працівники відділення поліції №1 (м.Любомль) шукають зловмисників і будуть вдячними за будь-яку інформацію. Конфіденційність гарантують.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сарай, Любомль, пограбування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Внаслідок вибухів у Кабулі загинула понад сотня людей: Байден наказав відкрити вогонь
Сьогодні, 12:43
Луцький скульптор Микола Головань отримав нагороду від українського телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
На Волині злодії «обчистили» сарай на понад 20 тисяч
Сьогодні, 12:13
Через борги українців будуть від'єднувати від комуналки
Сьогодні, 12:02
У лісі на Волині помітили ведмедя
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
Любомль: пограбували ювелірну крамницю Любомль: пограбували ювелірну крамницю
13 листопад, 2016, 14:33
Виніс «ювелірку» на елітний алкоголь: неповнолітній волинянин «обчистив» квартиру сусідки Виніс «ювелірку» на елітний алкоголь: неповнолітній волинянин «обчистив» квартиру сусідки
Сьогодні, 12:50
Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину Шерифи громади на Волині затримали неповнолітніх на крадіжці з магазину
05 серпень, 15:41
На Волині відкрили ще один центр масової вакцинації На Волині відкрили ще один центр масової вакцинації
04 серпень, 06:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виніс «ювелірку» на елітний алкоголь: неповнолітній волинянин «обчистив» квартиру сусідки
Сьогодні, 12:50
 0
Внаслідок вибухів у Кабулі загинула понад сотня людей: Байден наказав відкрити вогонь
Сьогодні, 12:43
 0
Луцький скульптор Микола Головань отримав нагороду від українського телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині злодії «обчистили» сарай на понад 20 тисяч
Сьогодні, 12:13
 0
Через борги українців будуть від'єднувати від комуналки
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8