На Волині злодії «обчистили» сарай на понад 20 тисяч
Сьогодні, 12:13
У Любомлі злочинці обікрали сарай, поцупивши звідти сільськогосподарську техніку і хімію.
Про це повідомляє газета "Волинь".
Злочинці поцупили мотокосу «Фореста», орієнтовною вартістю 3000 гривень і сільськогосподарську хімію, що її господар придбав аж за приблизно 800 доларів. У приміщення зловмисники дісталися, пошкодивши навісний замок.
Працівники відділення поліції №1 (м.Любомль) шукають зловмисників і будуть вдячними за будь-яку інформацію. Конфіденційність гарантують.
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Про це повідомляє газета "Волинь".
Злочинці поцупили мотокосу «Фореста», орієнтовною вартістю 3000 гривень і сільськогосподарську хімію, що її господар придбав аж за приблизно 800 доларів. У приміщення зловмисники дісталися, пошкодивши навісний замок.
Працівники відділення поліції №1 (м.Любомль) шукають зловмисників і будуть вдячними за будь-яку інформацію. Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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