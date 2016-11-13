На Волині злодії «обчистили» сарай на понад 20 тисяч





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Злочинці поцупили мотокосу «Фореста», орієнтовною вартістю 3000 гривень і сільськогосподарську хімію, що її господар придбав аж за приблизно 800 доларів. У приміщення зловмисники дісталися, пошкодивши навісний замок.



Працівники відділення поліції №1 (м.Любомль) шукають зловмисників і будуть вдячними за будь-яку інформацію. Конфіденційність гарантують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі злочинці обікрали сарай, поцупивши звідти сільськогосподарську техніку і хімію.Про це повідомляє газета "Волинь".Злочинці поцупили мотокосу «Фореста», орієнтовною вартістю 3000 гривень і сільськогосподарську хімію, що її господар придбав аж за приблизно 800 доларів. У приміщення зловмисники дісталися, пошкодивши навісний замок.Працівники відділення поліції №1 (м.Любомль) шукають зловмисників і будуть вдячними за будь-яку інформацію. Конфіденційність гарантують.

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