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Не доведеться вчитися у три зміни: у Заборолі відремонтували школу. ВІДЕО

Не доведеться вчитися у три зміни: у Заборолі відремонтували школу. ВІДЕО
1 вересня понад півтисячі учнів Заборольського ліцею переступлять поріг відремонтованого навчального закладу. У школі нарешті буде актовий зал, а школярам не доведеться вчитися в три зміни.

Детальніше – у сюжеті 12 каналу.

Раніше учні цього ліцею тіснилися в старенькому холодному приміщенні. Через недобудований навчальний корпус вони вимушені були вчитися у три зміни. Рятувати приміщення ліцею почали лише після того, як село увійшло до складу Луцької міської територіальної громади. На будівництво закладу з бюджету громади виділили 15 мільйонів гривень.

За ці гроші тут реконструювали і капітально відремонтували приміщення школи, розширили спортзал, зробили перевдягальні та душові. Розтрощений асфальт, яким школярі щоденно чимчикували до школи, замінили новенькою бруківкою, відремонтували аварійні сходи і передбачили пандус. Ліцеїсти більше не будуть сидіти на уроках у куртках і не дихатимуть цвіллю, яка щорічно “прикрашала” стіни. Навчальний заклад утеплили і повністю перекрили дах.

У новому добудованому корпусі буде кухня, їдальня, навчальні класи, кабінет директора та інші виробничі приміщення. Добудова цього корпусу полегшить життя як учням, так і вчителям, бо у школі більше не буде трьох змін.

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Теги: Забороль, ремонт школи
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