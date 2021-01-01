Не доведеться вчитися у три зміни: у Заборолі відремонтували школу. ВІДЕО





Детальніше – у сюжеті



Раніше учні цього ліцею тіснилися в старенькому холодному приміщенні. Через недобудований навчальний корпус вони вимушені були вчитися у три зміни. Рятувати приміщення ліцею почали лише після того, як село увійшло до складу Луцької міської територіальної громади. На будівництво закладу з бюджету громади виділили 15 мільйонів гривень.



За ці гроші тут реконструювали і капітально відремонтували приміщення школи, розширили спортзал, зробили перевдягальні та душові. Розтрощений асфальт, яким школярі щоденно чимчикували до школи, замінили новенькою бруківкою, відремонтували аварійні сходи і передбачили пандус. Ліцеїсти більше не будуть сидіти на уроках у куртках і не дихатимуть цвіллю, яка щорічно “прикрашала” стіни. Навчальний заклад утеплили і повністю перекрили дах.



У новому добудованому корпусі буде кухня, їдальня, навчальні класи, кабінет директора та інші виробничі приміщення. Добудова цього корпусу полегшить життя як учням, так і вчителям, бо у школі більше не буде трьох змін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 вересня понад півтисячі учнів Заборольського ліцею переступлять поріг відремонтованого навчального закладу. У школі нарешті буде актовий зал, а школярам не доведеться вчитися в три зміни.Детальніше – у сюжеті 12 каналу. Раніше учні цього ліцею тіснилися в старенькому холодному приміщенні. Через недобудований навчальний корпус вони вимушені були вчитися у три зміни. Рятувати приміщення ліцею почали лише після того, як село увійшло до складу Луцької міської територіальної громади. На будівництво закладу з бюджету громади виділили 15 мільйонів гривень.За ці гроші тут реконструювали і капітально відремонтували приміщення школи, розширили спортзал, зробили перевдягальні та душові. Розтрощений асфальт, яким школярі щоденно чимчикували до школи, замінили новенькою бруківкою, відремонтували аварійні сходи і передбачили пандус. Ліцеїсти більше не будуть сидіти на уроках у куртках і не дихатимуть цвіллю, яка щорічно “прикрашала” стіни. Навчальний заклад утеплили і повністю перекрили дах.У новому добудованому корпусі буде кухня, їдальня, навчальні класи, кабінет директора та інші виробничі приміщення. Добудова цього корпусу полегшить життя як учням, так і вчителям, бо у школі більше не буде трьох змін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію