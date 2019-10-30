Вліз через вікно: на Волині злодій поцупив їжу і гроші з будинку. ФОТО
Сьогодні, 18:38
У селищі Маневичі правоохоронці розкрили крадіжку за гарячими слідами.
Про це інформують у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
26 серпня до чергової частини відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що невідома особа, через незачинене вікно у підвальному приміщенні, проникла до житлового будинку заявника, звідки викрала грошові кошти в сумі 600 гривень та продукти харчування.
Співробітниками поліції були вжиті всі необхідні оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення особи злочинця. Залучалась службова собака, яка взяла слід від житлового приміщення, де було вчинено крадіжку.
Завдяки професійним діям правоохоронців, викрадача було викрито, ним виявився 25-річний місцевий житель, раніше судимий.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (зловмиснику загрожує покарання до 6 років позбавлення волі).
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Про це інформують у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
26 серпня до чергової частини відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що невідома особа, через незачинене вікно у підвальному приміщенні, проникла до житлового будинку заявника, звідки викрала грошові кошти в сумі 600 гривень та продукти харчування.
Співробітниками поліції були вжиті всі необхідні оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення особи злочинця. Залучалась службова собака, яка взяла слід від житлового приміщення, де було вчинено крадіжку.
Завдяки професійним діям правоохоронців, викрадача було викрито, ним виявився 25-річний місцевий житель, раніше судимий.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (зловмиснику загрожує покарання до 6 років позбавлення волі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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