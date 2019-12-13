У центрі Луцька перекрили рух транспорту
Сьогодні, 10:10
Сьогодні, 28 серпня, у Луцьку відбувається Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ!».
Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Забіг проводять за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.
Відтак, тимчасово зупинили рух транспорту на час проведення забігу - з 9:30 до 11:00.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Забіг проводять за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.
Відтак, тимчасово зупинили рух транспорту на час проведення забігу - з 9:30 до 11:00.
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