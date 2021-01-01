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На Волині браконьєри жорстоко вбили лося та викинули його залишки біля дороги

На Волині браконьєри жорстоко вбили лося та викинули його залишки біля дороги
На Маневиччині біля дороги браконьєри викинули залишки вбитого лося.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Учора, 27 серпня, біля польової дороги, за 70 метрів від угідь Куклинського лісництва ДП «Маневицьке ЛГ» (поблизу села Цміни Маневицького району), виявили залишки червонокнижного дорослого лося. Вочевидь, зловмисники добули його в мисливських угіддях Маневицького УТМР.

На дорозі чітко видно протектори шин трактора, з якого, швидше за все, і викинули залишки звіра. Браконьєри завдали мисливському господарству збитків на 130 тис. грн.

Також природоохоронці акцентують, що за відстріл червонокнижного звіра винуватцю загрожує кримінальна відповідальність.

На місці працювали правоохоронці. Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, Маневиччина, лось, вбивство, браконьєр
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