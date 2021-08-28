Сьогодні, 28 серпня, біля «Авангарду» не продаватимуть алкоголь

У зв’язку з проведенням футбольного матчу біля стадіону «Авангард» сьогодні, 28 серпня, заборонять продавати алкоголь.Про це йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського головивід 28 серпня."Заборонити 28.08.2021 з 17.00 до 22.00 продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових", - йдеться у документі.Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.Правоохоронні органи будуть посилено чергувати під час та після проведення футбольного матчу.