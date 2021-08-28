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Сьогодні, 28 серпня, біля «Авангарду» не продаватимуть алкоголь

Сьогодні, 28 серпня, біля «Авангарду» не продаватимуть алкоголь
У зв’язку з проведенням футбольного матчу біля стадіону «Авангард» сьогодні, 28 серпня, заборонять продавати алкоголь.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 28 серпня.

"Заборонити 28.08.2021 з 17.00 до 22.00 продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових", - йдеться у документі.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.

Правоохоронні органи будуть посилено чергувати під час та після проведення футбольного матчу.

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Теги: футбольний матч, Авангард, алкоголь, заборона
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