Якою буде погода на Волині завтра, 30 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі та вранці на Волині місцями буде туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура повітря здебільшого по області вночі становитиме 10-15⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла. У Луцьку прогнозують вночі 12-14⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 30 серпня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують дощ, місцями грози.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі та вранці на Волині місцями буде туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря здебільшого по області вночі становитиме 10-15⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла. У Луцьку прогнозують вночі 12-14⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.

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