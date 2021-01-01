Якою буде погода на Волині завтра, 30 серпня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 30 серпня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують дощ, місцями грози.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та вранці на Волині місцями буде туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря здебільшого по області вночі становитиме 10-15⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла. У Луцьку прогнозують вночі 12-14⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та вранці на Волині місцями буде туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря здебільшого по області вночі становитиме 10-15⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла. У Луцьку прогнозують вночі 12-14⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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