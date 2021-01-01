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Якою буде погода на Волині завтра, 30 серпня

Якою буде погода на Волині завтра, 30 серпня
У понеділок, 30 серпня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують дощ, місцями грози.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі та вранці на Волині місцями буде туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря здебільшого по області вночі становитиме 10-15⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла. У Луцьку прогнозують вночі 12-14⁰ тепла, вдень 18-20⁰ тепла.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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