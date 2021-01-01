У Луцьку знайшли тіло молодої жінки









Зазначають, що тіло лучанки знайшли вчора близько 23.00 год.



Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, після якої буде з'ясовано причину смерті.



Відомості належним чином задокументували.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 29 серпня, в Луцьку на проспекті Соборності знайшли труп 31-річної жінки. Інформаційному агентству Волинські Новини цей факт підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області.Зазначають, що тіло лучанки знайшли вчора близько 23.00 год.Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, після якої буде з'ясовано причину смерті.Відомості належним чином задокументували.

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