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У Луцьку знайшли тіло молодої жінки

У Луцьку знайшли тіло молодої жінки
Учора, 29 серпня, в Луцьку на проспекті Соборності знайшли труп 31-річної жінки.

Інформаційному агентству Волинські Новини цей факт підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що тіло лучанки знайшли вчора близько 23.00 год.

Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, після якої буде з'ясовано причину смерті.

Відомості належним чином задокументували.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, труп, жінка
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