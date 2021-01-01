У Луцьку знайшли тіло молодої жінки
Сьогодні, 10:48
Учора, 29 серпня, в Луцьку на проспекті Соборності знайшли труп 31-річної жінки.
Інформаційному агентству Волинські Новини цей факт підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що тіло лучанки знайшли вчора близько 23.00 год.
Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, після якої буде з'ясовано причину смерті.
Відомості належним чином задокументували.
Фото - ілюстративне
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Інформаційному агентству Волинські Новини цей факт підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що тіло лучанки знайшли вчора близько 23.00 год.
Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, після якої буде з'ясовано причину смерті.
Відомості належним чином задокументували.
Фото - ілюстративне
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