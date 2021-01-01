У волинській громаді реконструюють міст, який не бачив ремонту понад 40 років тому





Про це розповів Юрій Кревський.



Ремонт моста за сучасними стандартами, зазначив селищний голова, розпочали орієнтовно місяць тому.



"Розроблявся проєкт капітального ремонту моста відповідно до норм ДБН. Проєкт пройшов державну експертизу. Було декілька зауважень, тому вносили зміни. Згідно з документом, передбачено розширення мосту, влаштування тротуарів та дорожнього полотна", – говорить Юрій Кревський.



Наразі проїзд для транспорту на мосту відкритий. Частину робіт уже зробили, каже Юрій Кревський.



Закриття мосту повністю, зі слів Юрія Кревського, значно ускладнило б рух транспорту.



"Через те, що міст вже був аварійний та внизу з однієї сторони обвалилося покриття, прийняли рішення робити ремонтні роботи по частинах – спочатку одну частину мосту, потім іншу", – зазначив селищний голова.



Ремонті роботи на об'єкті, додав селищний голова, завершать до кінця вересня.



Згідно з тендером, участь в аукціоні на ремонт моста брали три компанії, де перемогу отримала волинська фірма. Остаточна вартість капремонту – 4 мільйони 700 тисяч гривень, що майже на 220 тисяч гривень менше від стартової тендерної пропозиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Торчин Луцького району триває капітальний ремонт мосту через річку Серна. Споруду на автомобільній дорозі вздовж вулиці Івана Франка востаннє ремонтували понад 40 років тому.Про це розповів Суспільному селищний головаРемонт моста за сучасними стандартами, зазначив селищний голова, розпочали орієнтовно місяць тому."Розроблявся проєкт капітального ремонту моста відповідно до норм ДБН. Проєкт пройшов державну експертизу. Було декілька зауважень, тому вносили зміни. Згідно з документом, передбачено розширення мосту, влаштування тротуарів та дорожнього полотна", – говорить Юрій Кревський.Наразі проїзд для транспорту на мосту відкритий. Частину робіт уже зробили, каже Юрій Кревський.Закриття мосту повністю, зі слів Юрія Кревського, значно ускладнило б рух транспорту."Через те, що міст вже був аварійний та внизу з однієї сторони обвалилося покриття, прийняли рішення робити ремонтні роботи по частинах – спочатку одну частину мосту, потім іншу", – зазначив селищний голова.Ремонті роботи на об'єкті, додав селищний голова, завершать до кінця вересня.Згідно з тендером, участь в аукціоні на ремонт моста брали три компанії, де перемогу отримала волинська фірма. Остаточна вартість капремонту – 4 мільйони 700 тисяч гривень, що майже на 220 тисяч гривень менше від стартової тендерної пропозиції.

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