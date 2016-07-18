У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому
Сьогодні, 20:36
Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.
Про це у понеділок, 30 серпня, пише "РБК-Україна".
Так, у більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.
Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році
Осінні канікули - від 25 по 31 жовтня 2021 року
Зимові канікули - від 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
Весняні канікули – від 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
Літні канікули – від 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року
Тривалість навчального року
Початкова школа – 1-4 класи) - 720 годин
Гімназія (5-9 класи) - 890 годин
Ліцей – 10-12 класи) - 1110 годин
Додаткові вихідні дні:
14 жовтня - День захисника України
25 грудня – католицьке Різдво
8 березня - Міжнародний жіночий день
25 квітня - Великдень
1 травня - День праці
9 травня - День Перемоги
Зазначається, що графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.
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Про це у понеділок, 30 серпня, пише "РБК-Україна".
Так, у більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.
Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році
Осінні канікули - від 25 по 31 жовтня 2021 року
Зимові канікули - від 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
Весняні канікули – від 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
Літні канікули – від 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року
Тривалість навчального року
Початкова школа – 1-4 класи) - 720 годин
Гімназія (5-9 класи) - 890 годин
Ліцей – 10-12 класи) - 1110 годин
Додаткові вихідні дні:
14 жовтня - День захисника України
25 грудня – католицьке Різдво
8 березня - Міжнародний жіночий день
25 квітня - Великдень
1 травня - День праці
9 травня - День Перемоги
Зазначається, що графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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