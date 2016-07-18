У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому





Про це у понеділок, 30 серпня,



Так, у більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.



Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році



Осінні канікули - від 25 по 31 жовтня 2021 року

Зимові канікули - від 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року

Весняні канікули – від 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

Літні канікули – від 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року

Тривалість навчального року



Початкова школа – 1-4 класи) - 720 годин

Гімназія (5-9 класи) - 890 годин

Ліцей – 10-12 класи) - 1110 годин



Додаткові вихідні дні:



14 жовтня - День захисника України

25 грудня – католицьке Різдво

8 березня - Міжнародний жіночий день

25 квітня - Великдень

1 травня - День праці

9 травня - День Перемоги



Зазначається, що графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.Про це у понеділок, 30 серпня, пише "РБК-Україна".Так, у більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.Осінні канікули - від 25 по 31 жовтня 2021 рокуЗимові канікули - від 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 рокуВесняні канікули – від 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 рокуЛітні канікули – від 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 рокуТривалість навчального рокуПочаткова школа – 1-4 класи) - 720 годинГімназія (5-9 класи) - 890 годинЛіцей – 10-12 класи) - 1110 годин14 жовтня - День захисника України25 грудня – католицьке Різдво8 березня - Міжнародний жіночий день25 квітня - Великдень1 травня - День праці9 травня - День ПеремогиЗазначається, що графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.

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