вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому

У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому
Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.

Про це у понеділок, 30 серпня, пише "РБК-Україна".

Так, у більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.

Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році

Осінні канікули - від 25 по 31 жовтня 2021 року
Зимові канікули - від 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
Весняні канікули – від 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
Літні канікули – від 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року
Тривалість навчального року

Початкова школа – 1-4 класи) - 720 годин
Гімназія (5-9 класи) - 890 годин
Ліцей – 10-12 класи) - 1110 годин

Додаткові вихідні дні:

14 жовтня - День захисника України
25 грудня – католицьке Різдво
8 березня - Міжнародний жіночий день
25 квітня - Великдень
1 травня - День праці
9 травня - День Перемоги

Зазначається, що графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: канікули, школярі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України
Сьогодні, 21:26
У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому
Сьогодні, 20:36
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:40
«Збери дитину Небесного воїна до першого класу»: депутати Луцької райради долучилися до благодійної акції
Сьогодні, 19:21
Схожі новини
Волинські школярі побували у Німеччині. ВІДЕО Волинські школярі побували у Німеччині. ВІДЕО
18 липень, 2016, 09:56
«Літо - 2015»: як луцькі школярі відпочивають у спортивно-оздоровчому таборі. ФОТО «Літо - 2015»: як луцькі школярі відпочивають у спортивно-оздоровчому таборі. ФОТО
08 липень, 2015, 11:09
Які довідки повинні мати діти для школи: нагадування батькам Які довідки повинні мати діти для школи: нагадування батькам
26 серпень, 14:33
Волонтер разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією Волонтер разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією
26 серпень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці у Ванкувері влаштували масштабне патріотичне святкування. РОЗПОВІДЬ ЛУЧАНКИ
29 серпень, 19:12
 1
11 медалей та новий світовий рекорд: підсумки шостого дня Паралімпіади для України
Сьогодні, 21:26
 0
У 2021-2022 навчальному році українські школярі відпочиватимуть по-новому
Сьогодні, 20:36
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
До Дня міста розробили стильні сувеніри із символікою Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8